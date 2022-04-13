Kediler neden sahipleriyle uyur? Kediler neden sahiplerinin üstünde ve ayak ucunda yatar

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Kediler uyuduklarında savunmasız kaldıkları için uyurken kendilerini güvende hissetmek isterler. Uyuduğunda savunmasız kalan kediler kendilerini güvende hissetmek için sahipleriyle ya da sahiplerinin yakınında uyurlar.

Kediler Neden Sahipleriyle Uyur?

Kedi birçok kişinin evinde beslediği hayvanlardan biridir. Tüm hayvanlarda olduğu gibi kedilerin gösterdiği ve yaptığı davranışlarda da bir sebep bulunmaktadır. Kediler genelde sahipleriyle uyumayı ya da onlara yakın bir yerde uyumayı tercih eder. Bunun en büyük sebebi kendilerini güvende hissetmeleridir.

Kediler uyuduklarında savunmasız oldukları için kendilerini güvende hissetmek için sahipleriyle uyurlar. Kedilerin sahipleriyle uyumak istemelerinin mevsime göre sebeplerinde değişiklikler de olmaktadır. Yaz aylarında yalnızca güvende hissetmek için sahipleriyle uyuyan kediler kış aylarında sıcak kalmak için de sahipleriyle uyumaktadır.

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Kedilerin Uykuda Önem Verdiği Şeyler Nelerdir?

Kedilerin uyku seçiminde sıcaklık en önemli faktörlerden biridir. Genelde uyumak için sıcak ve rahat yerleri tercih eden kediler ısınmak için sahiplerinin yanında uyumayı da tercih etmektedir. Kendilerini besleyen ve onlara bakan sahiplerinin yanında kediler kendilerini güvende hissederler. Bu durumdan rahatsız olan kişilerin kedilerin uyuması için onlara kedi eve aldıkları bilinmektedir.

Kediler kendilerini bu küçük ev içerisinde de güvende ve sıcak hissedecekleri için alıştıktan sonra orada uyumayı da tercih ederler. Yine de kedilerin sahiplerinden ayrı uyumaları çok fazla görülen bir durum olmadığından kişilerin bu duruma alışmaları ve yatarken de dikkatli olmaları gerekir.

Kediler Neden Sahiplerinin Üstünde ve Ucunda Yatar?

Uyuduklarında kendilerini savunmasız hisseden kediler güvenli bir şekilde uyumak için sahiplerinin yanını tercih etmektedir. Sahiplerinin yanında kendilerini güvende hisseden kediler onların üstünde ve ucunda yatmayı tercih ederler. Kedilerin sahiplerinin üstünde ya da ucunda yatmalarının sebeplerinden biri zarar görmemektedir. İnsanlar uyurken kedilere zarar verebilecekleri için kediler başuçlarında yatmayı tercih eder.

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Kedilerin sahiplerinin üstünde uyuma sebepleri ise kendilerini sıcak tutmaya çalışmaktır. Özellikle uyurken kediler güvende hissetmek ve kendilerini sıcak tutmak isterler. Bu nedenle çoğu sahiplerinin yanlarında, kucaklarında ve üstlerinde uyurlar. Kediler için güvende olmak en önemli şeylerden biridir. Bu nedenle uyurken sahiplerine yakın yerlerde olmayı tercih ederler.