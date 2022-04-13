Kediler neden ot yer? Kedilerin ot yemesinin sebepleri

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Kediler çok sevimli olmaları dışında birçok özelliğe sahiptir. Kedilerin bazen ot yediği görülebiliyor. Kediler genellikle mide rahatsızlıkları sonrasında ot yiyerek kendilerini kusturmak istiyor.

Kediler Neden Ot Yer?

Evcil hayvanlardan biri olan kedilerle ilgili birçok bilgi bulunuyor. Kedileri çok seven kişiler kedilerin her durumu hakkında araştırma yapabiliyor. Özellikle kedi sahibi olan kişiler kedilerine daha iyi bakabilmek için birçok konuda araştırma yapabiliyor. Kedilerin yaptığı tüm hareketler sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Sokakta yaşayan kedilerin yaptığı bazı hareketler vardır. Kedilerin beslenme alışkanlıkları herkesin yakından takip ettiği bir konudur. Kedilerin hangi gıdalarla beslendiği konusunda bireylerin aklını karıştıran konular olabiliyor.

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Kedilerin ot yediği pek çok kişi tarafından görülmüştür. Kedilerin ot yemek nedenleri arasında farklı durumlar olabiliyor. Herkes tarafından sevilen kedilerin ot yemesi normal bir durum değildir. Kediler mide ve bağırsak sorunlarından dolayı kendi isteğiyle ot yiyebiliyor. Ot yeme sebepleri karnını doyurmak için değil, midesini bulandırmak içindir. Kediler midelerini bulandırarak, kusmak isteyebiliyor. Mide ve bağırsak sorunlarını kendi yöntemleriyle bu şekilde çözüyor.

Midede yaşadıkları sorunlar için ot yiyebiliyor. Ot onların beslenmesi için değil, midesini rahatlatmak için kullanılıyor. Kedilerin ot yemesinin başka bir açıklaması bulunmuyor. Kediler ot yiyerek beslenen canlılar arasında değildir. Et ürünlerinden hoşlanan ve özel mamalar tüketen canlılaradır. Kedilerin ot yediği görülüyorsa, mutlaka bir mide sorunu olduğu anlaşılmalıdır.

Kedilerin Ot Yemesinin Sebepleri

Kedilerin beslenme tarzıyla ilgili yapılan birçok araştırma bulunuyor. Kedilerin her türü genellikle aynı besinleri tüketiyor. Bazı durumlarda çok farklı durumlarla karşılaşmak mümkündür. Kedilerin ot yemesi herkesin görebileceği bir durumdur. Kediler eğer ot yiyorsa, ortada bir sorun olduğu anlaşılmalıdır. Kedilerin ot yemesi normal bir durum değildir.

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Kediler eğer bir sağlık sorunu yaşıyorsa ot yeme ihtiyacı hissedebiliyor. Özellikle bağırsak ve mide sorunları yaşıyorsa kendini rahatlatmak adına ot tüketimi yapabiliyor. Kediler ot tüketerek midesini bulandırabiliyor ve kusabiliyor. Kedilerin ot yemesi onların kusmasına neden oluyor. Midesini rahatlatmak isteyen kediler, kusabilmek adına ot tüketerek kendini rahatlatmak istiyor.