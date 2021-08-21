Kediler Neden Isırır Ve Tırmalar? Yavru, Dişi Ve Erkek Kedilerin Isırma Nedenleri

Refleksleri en iyi hayvanlardan biri olarak kediler ön plana çıkar. Zamanda kediler evcil hayvanlar arasında en agresif olanlarından biridir. Bu sebepten dolayı bazı nedenler ile beraber kediler ısırabilir. Bu nedenleri öğrenmek suretiyle farklı çözüm yöntemlerini ele almak mümkün.

Kediler Neden Isırır ve Tırmalar?

Kedilerin ısırma ve tırmalama alışkanlıkları bulunmaktadır. Aslına bakılırsa kedilerin hem ısırma hem de tırmalama alışkanlıklarının sebepleri ortak olarak ön plana çıkar.

- Herhangi bir durumda yaşadığı stres

- Farklı sebeplerden dolayı sinirlenme

- Yaşanabilecek olası bir korku

- Sadece oyun amaçlı

- Aynı zamanda kur yapmanın farklı bir yolu

Yukarıda verilen sebeplerden dolayı ortak şekilde kediler ısırabilir ya da tırmalayabilir. Burada önemli olan kedilerin neden bunu yaptıklarını ortaya çıkarmaktır. O yüzden geri sahipleri mutlaka bu can dostlarını belirli dönem içerisinde takip etmeli ve hangi durumdan sonra ısırdığını ya da tırmaladığını anlamalıdır.

Yavru Kedilerin Isırma Nedenleri

Yavru kediler özellikle henüz dünyayı yeni tanıdıklar için korku ya da tanıma maksatlı ısırabilir. Tabii aynı zamanda sahibini tanıdığı süre içerisinde oyun amaçlı da yavru kediler ısırabiliyor. Doğal bir süreç içerisinde yavru kedilerin ısırması normaldir. Ancak yavru kediler bunu abartır ve uzatırsa, o vakit belli başlı bazı önlemler almak gerekir.

Dişi Kedilerin Isırma Nedenleri

Dişi kediler ortak şekilde meydana gelen problemlerin dışında genelde gebelik ile beraber ortaya çıkan stres nedeniyle ısırabilmektedir. Aynı zamanda kızgınlık dönemi ile beraber çiftleşme dönemi geldiği vakit, dişi kediler yine ısırabilir. Böyle durumlarda kediye daha sakin yaklaşmak ve ona ılımlı davranmak büyük öneme sahiptir. Böylece dişi kedinin bu dönemi daha sakin ve sorunsuz bir şekilde atlatma imkanı elde edilebilmektedir.

Erkek Kedilerin Isırma Nedenleri

Erkek kedilerin ısırma nedenleri tüm kedilerde ortak şekilde meydana gelen sebepleri içerisinde bulunur. Yani korku ya da stres ile beraber aynı zamanda oyun amaçlı ısırabilirler. Tabii diğer yandan erkek kediler kur yapmak amacıyla da ısırabilir. Bütün bunları iyi ayırt etmek gerekir. Böylece farklı dönemlerde kedilerin ısırma ve tırmalama huylarını minimum seviyeye çekme şansı elde edilebilir. Zira kedilerde ısırma ve tırmalama dönemsel olarak ortaya çıkar.