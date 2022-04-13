Kediler neden hırlar? Kediler sevilirken, oynarken ve uyurken neden hırlarlar

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Kediler diğer canlılar gibi farklı şekillerde tepkiler verebiliyor. Sevilirken veya oynarken kedilerin hırlaması göze çarpıyor. Kedilerin hırlaması, mutlu olduğunu gösterebilir. Bazen de bir sağlık sorunu yaşadığında hırlayabiliyor.

Kediler Neden Hırlar?

Kedilerin sahip olduğu özellikler arasında hırlamak bulunuyor. Kedilerin hırlaması pek çok kişiyi korkutabiliyor. Kediler sadece belirli durumlarda hırlarlar. Kedilerin hırlaması kötü bir durumu ifade etmeyebilir. Kediler genellikle çok mutlu oldukları zamanlarda hırlarlar. Özellikle sevildiklerini hissettiklerinde mutlu olduğu bu şekilde gösterir. Hırlamanın bir saldırı olarak düşünülmesi yanlış bir bilgidir. Kediler genellikle mutlu olduğunda veya bir sağlık sorunu yaşadığında hırlar. Kedilerin hakkında bilinen yanlış bilgilerden birisi de, kedilerin durduk yere hırlamasıdır.

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Kediler hırlıyorsa bir şey söylemek istiyordur. Kedilerin hırlama durumları kedilerin cinsine göre değişebiliyor. Hırlamaların yoğun olduğu zamanlar, kedilerin yavru oldukları dönemlerdir. Kediler henüz yavruyken daha fazla hırlayabiliyorlar. Daha fazla sevgiye ve ilgiye muhtaç oldukları bir dönemdir. Annelerinin yanında olan kedilerin mırlaması daha çok duyulur.

Kediler sadece annelerine karşı değil sahiplerine karşı da hırlayabilir. Yavru kediler büyüdükçe hırlamalarında azalma görülebilir. Sonuç olarak kedi hırlamasının sağlık sorunları dışında kötü bir yönü bulunmuyor. Kediler yaşadığı bir ağrıyı veya kötü durumu hırlayarak gösterebiliyor. Sağlık sorunu dışında genellikle çok mutlu ve memnun olduklarını belirtmek için hırlıyor.

Kediler Sevilirken, Oynarken ve Uyurken Neden Hırlarlar?

Kediler dünyanın en sevimli canlıları arasında yer alıyor. Kedilerin yavru oldukları dönemler en güzel dönemleridir. Kedilerin hakkında araştırma yapanlar önemli bilgelerle karşılaşabiliyor. Kedilerin hırlama durumu kişilerin ilgisini çeken bir konudur. Kedilerin hırlamasına neden olan durumlar pek çok kedi sahibini yakından ilgilendiriyor. Kediler genellikle sevilirken hırlarlar. Sevilirken oluşan hırlamalar kedi sahiplerini tedirgin edebiliyor.

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İlk defa bir kediyle tanışan bireyler, hırlamadan dolayı endişe yaşayabiliyor. Kediler sevildiği esnada hırlayarak, bu durumdan çok keyif aldığını gösteriyor. Kedilerin en çok hırladığı zamanlar ise, uyku zamanlarıdır. Kediler günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirir. Uyku sırasında sevildiğinde veya çok rahat bir yerde uyuduğunda hırlayabilir. Oyun oynamak kedileri çok memnun eden bir durumdur ve oyun oynarken de hırlayabilir.