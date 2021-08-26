Kediler Nasıl Ve Ne Zaman Yıkanır? Yavru Küçük Ve Yetişkin Cins Kedi Yıkama Önerileri

Yavru ve yetişkin kediler; genel olan bakımının dışında ağız, cilt ve tırnak hijyeni açısından da yardıma gereksinim duymaktadırlar. Yavru ve yetişkin kedilerin bakımının sabırla, nazik bir şekilde yapılması, hayvanın sağlıklı olmasına destek olacaktır.

Kediler Nasıl ve Ne Zaman Yıkanır?

Kediler aslında; zorunlu durumlar dışında yıkanmamaları gereken hayvanlardır. Kedilerin, steril dile sahip olmalarından ötürü kendilerini yalayarak temizleyebilmektedirler. Bu yüzden kedinin tüylerine herhangi bir şeyin bulaşmaması durumunda yıkanması tavsiye edilmemektedir. Kedilerin zorunlu ihtiyaç halinde yıkanması durumunda bazı hususlara dikkat etmek önemlidir. Kedilerin yıkanması d sırasında; tırnaklarının kesilmesi, çok sıcak su kullanılmaması ve banyo işlemi sonrasında kedilere özel olan havlular ile kurulanması gerekmektedir. Bu durumlara dikkat ederek, kedilerin yıkanması mümkündür. Bununla beraber kedilerin sürekli yıkanmaması gerekir.

Yavru Küçük ve Yetişkin Cins Kedi Yıkama Önerileri

Kediler; temizliklerine çok düşkün hayvanlar içerisinde bulunmaktadır. İçgüdüsel anlamda gereksinim duydukları temizlik; kediler adına yaşam fonksiyonlarının doğru biçimde çalışmasını sağlayan bir mekanizmadır. Bebeklik zamanlarında kedilerin temizlikleri, annelerine aittir. Anne kediler; yavru kedilerini sürekli aralıklar dahilinde yalayarak temizlenirler ve sağlıklarını korurlar. Ancak annesiz bir yavru kedinin sahiplenilmesi vaziyetinde annenin rolünü, sahiplenen kişinin üstlenmesi ve yavru kedinin temizliğini sürekli şekilde sağlaması gereklidir.

Yavru kedilerin yıkanmaması, doğru temizleme teknikleri ile temizlenmesi gereklidir. Ufak bir pamuk 40 derecelik bir su içerisine alınarak, su içerisinden alınmalı ve sıkılmalıdır. Avuçta sıkılarak suyu süzülen pamuk, yavru kedinin kucağa alınmasıyla beraber tüylerinin çıkış yönünün aksi tarafına doğru yavaş bir şekilde silmek önemlidir. Silme sırasında kedinin korkutulmaması, canının yakılmamasına özen göstermek gerekir. Islak pamuk, kedinin kulak kısmından ve gözlerinden uzakta uygulanmalıdır. Kedilerin patileri de ılık su ile temizlenmelidir. Kedinin sudan daha çok avcu hissetmesi gereklidir.

Yetişkin kediler yıkanırken; suyun çok sıcak olmamasına dikkat etmek gerekir. Ilık suyla yıkanacak olan kedi, aşırı tepki verebilir. Böyle bir durumda kişinin sakin tavır ve seslerle yaklaşması önemlidir. Yetişkin kedi yıkanırken, dikkat edilmesi gerekenlerden bir diğer husus ise, kedinin çok sık yıkanmaması olacaktır. Yavaş ve olabildiğince yıkamak yeterlidir.