Kediler kaç yıl ve ne kadar yaşar? Kedilerin ortalama yaşam süreleri

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Kediler insan hayatını süsleyen sevimli hayvanlardır. Ortalama olarak 2 ile 16 yıl kadar yaşayan kedilerin ömrü pek çok detaya göre değişmektedir. Dolayısıyla bir kedinin yaşam süresi ırklarına, beslenme düzeylerine ve kilolarına göre farklılık göstermektedir.

Kediler Kaç Yıl ve Ne Kadar Yaşar?

Kedilerin kaç yıl yaşadıkları oldukça merak edilen konular arasında yer almaktadır. Hemen hemen her evde beslenen bu sevimli hayvanlar yaklaşık olarak 2 ile 16 yıl civarında yaşarlar.

Kedilerin Ortalama Yaşam Süreleri Nedir?

Kediler ortama olarak 10 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Bunun yanı sıra sağlık ve iyi beslenen bir kedi 20 yaşına kadar da yaşayabilme şansı bulunmaktadır. Dolayısıyla kedilerin yaşam süreleri beslenme koşullarına, ırklarına, yaşadıkları ortama ve hatta kilolarına bağlı olarak değişmektedir.

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Bununla birlikte her canlıda olduğu gibi kedilerde uygun yaşam koşulları sağlanır ve beslenmelerinde dikkate edilir ise o kadar uzun yaşarlar. Bunun yanı sıra evde beslenen kediler ile sokak kedileri arasında da yaşam süresi farklılık göstermektedir. Zira sokak kedileri hayatlarının büyük çoğunluğu açlık ve hayati risklerle dolu olduğunda yaşam süreleri daha kısa olmaktadır.

Van Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Türkiye'nin Van şehrine özgü olan Van kedileri ilk olarak 1970'li yıllarda keşfedilmiş bir kedi türüdür. Türkiye'nin milli kedisi olan Van kedisi ev ortamında da yaşayabilmektedir. Bunun yanı sıra Van kedileri ortalama olarak 12 ile 17 yıl kadar yaşarlar.

Tekir Cinsi Kediler Kaç Yıl Yaşar?

Tekir kedi cinslerine özellikle sokaklarda sıklıkla karşılaşılabilmektedir. Bununla beraber yapılan araştırmalar sokak kedilerinin %80'ini tekir kedi oluşturmaktadır. Aynı zamanda tekir kedi, Mahalli Vahşi ve Afrika Vahşi Kedisi cinslerinin çiftleşmesinden meydana gelen melez bir kedi türüdür. Bununla birlikte tekir kedi cinsinin ortalama yaşam süresi ise 15 ile 20 yıl civarındadır.

İran Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

İran Kedisi, ilk olarak 1870'li yıllarda keşfedilen ve daha çok ev kedisi olarak tercih edilen bir kedi türüdür. Bununla birlikte İran Kedilerinde kronik sağlık problemleri bulunduğu için bakımında oldukça dikkat edilmesi ve iyi beslenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda İran Kedisi ortalama olarak 10 ile 15 yıl kadar yaşamaktadır.