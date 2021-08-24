Kediler Kaç Günde Doğurur? Kediler Kaçıncı Hafta Ve Ayda Doğurur

Kedilerin de insanlarda olduğu gibi hamilelik süreci olmaktadır. Kedilerin hamile kalma yaşları tam olarak söylenemese de genelde 6 ile 9 ay arasında çiftleşme eğilimini göstermeye başlamaktadırlar. Bu durum bazı kedilerde çok daha erken görülür iken bazı kediler de ise çok daha geç görülebilmektedir.

Kediler Kaç Ayda ya da Kaç Günde Doğurur?

Kediler yaklaşık olarak bakıldığında altı ila dokuz ay arasında kalan süreçte cinsel nitelikteki olgunluğa ulaşabilmektedir. Bunun dışında bu durum bazı vakitler daha erken veya daha geç ortaya çıkabilmektedir. Hamilelik süresine bakıldığında ise 58 ile 65 gün aralığında değişkenlik göstermektedir. Yani genel itibari ile 2 ay içinde kediler doğum işlemini gerçekleştirir.

Özellikle şayet doğum 65 günün ardından başlamamış ise, muhakkak bir veterinere gitmek gerekir. Bu süre zarfı içerisinde bir başka deyiş ile 58 günle 65 gün içinde hamileliğin gerçekleşmesi durumunda bu sürecin çok daha sağlıklı bir süreç olduğunu ifade etmek mümkün olmaktadır. Bu sebepten dolayı belli aralıklar ile veteriner hekime kediyi götürmek sureti ile kedinin kontrolünün yaptırılması önem arz eder. Erken dönem veya geç dönem içindeki hamilelik sırasında ise veteriner hekime mutlaka gidilmesi gerekir.

Kedilerde Görülen Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Kedilerde genel olarak şu belirtiler gözlenir:

İştahta artış

Kilo alımı

Bazı dönemler içerisinde sabahları kusma

Uyku sürelerinde artış

Meme uçlarının kızarmaya başlaması

3. Hafta ile birlikte memelerinin büyümesi