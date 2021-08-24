Kediler Günde Kaç Saat Uyur? Kedilerin Ortalama Uyku Saati..

Gelişim dönemlerine göre kedilerin günlük uyku süresi değişim göstermektedir. Kediler yavru dönemlerinde daha uzun uyurken yetişkin kediler yavru kedilere göre daha az süre uyumaktadır.

Kediler Günde Kaç Saat Uyur?

Kedilerin uyuma alışkanlıkları gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bizlere oranla kedilerin bizimkine benzeyen bir uyku evreleri bulunmaktadır. Yoğun bir enerji patlaması yaşarlar ve genellikle hızlı bir şekilde uykuya dalmaktadırlar. Yavru kediler gün içerisinde ortalama olarak 20 saat uyumaktadırlar. Günün geri kalan saatlerinde ise aşırı enerjileri ile baş döndürücü bir hal alırlar.

Yavru kedilere göre yetişkin kedilerin ise uyku süreler 12 ile 16 saat aralığına düşmektedir. Bu süreler genelleme niteliği taşımaktadır. Yetişkin kedilerin yavruluk dönemindeki kadar uyuması da beklenenden az uyuması da mümkün olmaktadır. Kedilerin yaşlılık dönemleri ise daha çok uyudukları dönemlerdir.

Kedilerin Ortalama Uyku Saati

Kediler avcı hayvanlardır. Alacakaranlık ve şafak vakitlerinde aktif olurlar. Fakat kediler içgüdüleri ne kadar gelişmiş olursa olsun doğal yaşamda da kendilerini korumaları gereken hayvanlardır. Bu nedenle gün boyu güvenli ve sessiz bir yerde uzun bir zaman geçirmeleri onların hayatta kalma stratejilerinin önemli bir parçası olmaktadır. Bu nedenle uyku süreleri de onlar için çok önemlidir. Ortalama olarak bakıldığında kedilerin günlük uyuma süresi 15 saat olduğu bilinmektedir.