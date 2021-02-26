Kedi Uzanamadığı Ciğere Mundar Dermiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş atasözü, kişinin normalde istediği fakat ulaşamadığı ya da ulaşamayacağı bir şeyi kötülemesi anlamına gelmektedir.

Kedi Uzanamadığı Ciğere Mundar Dermiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazen kişiler çok istedikleri, ulaşmak için arzu duydukları şeylere ulaşamayabilirler. Bu durum onlara kendilerini kötü hissettirir. Bu yüzden de etraflarına, aslında o şeyi istemediklerini göstermeye çalışırlar. İstedikleri şeyi kötü göstermeye çalışırlar ve hor görürler. Bu kişilerin aslında yapmaya çalıştıkları şey, kendi çaresizliklerini gizlemektir.

Kedi Uzanamadığı Ciğere Mundar Dermiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben onun bu vazoyu ne kadar istediğini bilsem de o çok çirkin olduğunu söylüyor çünkü kedi uzanamadığı ciğer mundar dermiş.