Kedi Uzanamadığı Ciğere Mundar Dermiş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Bazı atasözleri vardır ki, bu atasözleri karşımıza defalarca kez çıkmıştır. Bu yüzden de bu atasözlerini kafanızdan çıkarıp atmak neredeyse olanaksızdır. İşte bu atasözlerinden biri de kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş atasözüdür. Peki, bu atasözü, atasözleri literatüründe ne anlamlara gelmektedir? Eğer bu atasözü bir cümle içerisine yerleştirilecekse, bu nasıl bir cümle olmalıdır? İşte tüm merak edilenler.
Kedi uzanamadığı ciğere mundar dermiş atasözü, kişinin normalde istediği fakat ulaşamadığı ya da ulaşamayacağı bir şeyi kötülemesi anlamına gelmektedir.
Kedi Uzanamadığı Ciğere Mundar Dermiş Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bazen kişiler çok istedikleri, ulaşmak için arzu duydukları şeylere ulaşamayabilirler. Bu durum onlara kendilerini kötü hissettirir. Bu yüzden de etraflarına, aslında o şeyi istemediklerini göstermeye çalışırlar. İstedikleri şeyi kötü göstermeye çalışırlar ve hor görürler. Bu kişilerin aslında yapmaya çalıştıkları şey, kendi çaresizliklerini gizlemektir.
Kedi Uzanamadığı Ciğere Mundar Dermiş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ben onun bu vazoyu ne kadar istediğini bilsem de o çok çirkin olduğunu söylüyor çünkü kedi uzanamadığı ciğer mundar dermiş.