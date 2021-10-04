Kedi tırnağı nasıl ve ne zaman kesilir? Normal makasla yavru kedi tırnağı kesimi..

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Kediler oyun seven ve neşeli hayvanlar olması ile beraber, aynı zamanda bazı bakımları olan can dostlarıdır. Özellikle tırnak kesimi hassas bir çalışma olması ile beraber, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Diğer yandan kedilerin tırnak kesimi, onların sağlığı için önemli bir yere sahiptir.

Kedi Tırnağı Nasıl Kesilir?

Kedilerin tırnağı kesimi için genel olarak yavru döneminde başlanması önemlidir. Böylece herhangi bir huzursuzluk yaratmadan kediler tırnağı kesilirken sakin kalabilir. Tabii kedilerin tırnakları kesilirken çok derine inmemek en önemli husustur. Bu konuda özel tırnak makası kullanılmalı ve eşit uzunlukta ucundan bir miktar kesim yapılmalıdır. Diğer yandan bu işlem yapılırken öncelikle kedinin tırnak yapısını bilmek önemlidir. Zira bu durum kedinin cinsine göre değişkenlik gösterebilir. Özellikle tırnak diplerindeki pembe dokuya kesinlikle dokunulmamalıdır. Bazı kedilerin tırnakları özel tırnak makası ile evde kesilirken, bazı huysuz kediler için mutlaka veterinere gitmek önemlidir.

Kedi Tırnağı Ne Zaman Kesilir?

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Kedilerin tırnağı 4 haftalık olduktan sonra uygun şartlar oluştuğunda kesilebilir. Tabii eğer ihtiyaç duyuluyor ise, kedi henüz yavruyken tırnaklara dikkatli bir şekilde kesilebilir. Tabii yavru kedilerin tırnakları çok daha küçük ve kısa olur. Çok fazla derine gitmeden uç kısmında bir miktar kesim yapılması yeterli gelecektir. Özellikle kök kısmındaki pembe dokuya dokunmadan, dikkatli bir şekilde ucundan biraz kesmek gerekmektedir.

Normal Makasla Yavru Kedi Tırnağı Kesimi

Normal makas ile yavru kedinin tırnağını kesmek riskli bir durum oluşturabilir. O yüzden yavru kedilere özel tırnak makası temin etmek en önemli hususlar içerisinde yer alır. Bu gerçekleştirildikten sonra yavru kedilerin tırnakları uç kısmından bir miktar kesmek yeterlidir. Bu dönem onların tırnakları oldukça küçük ve kısadır. Fazla derine gitmeden uç bölümünden kesim almak yeterlidir. Eğer bu konuda tereddüt ediyor ise bir veterinerden destek almak gerekir.