Kedi Ne Yer? Yavru Kediler Nasıl Beslenir Ve Kedilerin En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Kedilerin yiyebileceği birçok gıda bulunuyor. Kediler yemek konusunda ayrım yapmayan ve özel yemlerle beslenebilen canlılardır.

Kedi Ne Yer?

Kedi sahibi olmak isteyen kişiler kedilerin hangi yiyeceklerle beslendiğini araştırır. Protein ve karbonhidrat içeren yiyecekleri çok seven kedilere özel üretilmiş bazı mama türleri bulunuyor. Kediler çok hareketli canlılar olduklarından dolayı, yiyeceklerinin içinde protein olması onlar için her zaman daha iyi olacaktır. Kediler sadece protein ağırlıklı beslenmezler. Genellikle sebze tüketimi de yaparlar. Yemek gördüklerinde mutlaka o yemeği koklarlar ve beğendikleri taktirde yerler. Dışarıda yaşayan kediler çöplerde buldukları yemek atıklarıyla besin ihtiyacını karşılarlar. Fakat evde yaşayan kediler için bu durum böyle olmamalıdır.

Kediler onlara verilen her yemeği beğenmeyebilir. Özellikle mama konusunda çok seçici olan canlılardan biridir. Mama tüketimine alışması için belirli bir zamanın geçmesi gerekir. Kedilerin sadece mamayla beslenmesi gelişimini yavaşlatacaktır. Kediler çok atik ve hareketli olan canlılar olduğundan gerekli olan enerjiyi gıdalardan almalıdır. Kedilerin en çok nelerden hoşlandığı ve hangi yiyeceklerden keyif aldığı kedi sahipleri tarafından merak edilen bir konudur. Kedilerin hoşlandığı bazı besin türleri şu şekildedir;

* Balık çeşitleri

* Tavuk

* Kuzu

* Ördek eti

* Geyik eti

* Tahıl çeşitleri

* Mama

Yavru Kediler Nasıl Beslenir ve Kedilerin En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Annesiyle birlikte olan yavru kediler besin ihtiyaçlarını ilk 3 hafta sütle karşılar. Annesinden ayrılmış olan bir yavru kedi için, veterinerlerden anne bulunması adına destek alınabilir. Biberonla süt verme ihtimali de unutulmamalıdır. İnek sütleri yavru kediler için faydalı değildir. Sindirimi zor olan inek sütleri kedilerin sağlığını riske atacaktır. İnsanlar gibi çiğ et tüketimi kediler için çok zararlıdır. Çiğ olan gıdalardan yavru kediler uzak tutulmalıdır. Kemik gibi sert cisimlerin yavru kedilere verilmesi onların boğulmasına neden olabilir.