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Kedi nasıl yıkanır? Kedi normal su ve şampuanla yıkanır mı?

#Kedi#Pati#Petshop
Kedi nasıl yıkanır Kedi normal su ve şampuanla yıkanır mı

Kediler sık sık yıkanması uygun olan canlılar değildir. Ancak bazı durumlarda kedilerin yıkanması gerekebilir. Bu tür durumlarla karşılaşılması durumunda, kedileri uygun ve gerekli koşullarda yıkamak gerekir. Hem kedinin sağlığı hem de kişi açısından bazı durumlara dikkat etmek önemlidir. Kedileri yıkamanın belli bir sınırı bulunur. Bununla beraber kediler her yıkandığında, deri altlarında bulunan yağ tabakası incelir ve zayıflar. Bu durum da kedi sağlığı açısından çok olumsuzdur. Peki kedi nasıl yıkanır? Kedi normal su ve şampuanla yıkanır mı? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Kediler, kendilerini temizleme bakımından oldukça iyidirler. Ancak kimi durumlarda kedilerin yıkanması gerekebilir. Tüylerini kirleten ve temizlenme açısından sadece yıkanması gereken kedilerin çok sık yıkanmaması gerektiği de bilinmelidir. Kedide herhangi bir hastalık olması durumunda, veterinerlerin uygun görmüş olduğu ilaçlı losyonlarla da banyo yaptırmak gerekebilir. Bunun dışında kediler, sıklıkla yıkanmamalıdır. Kedilerin yıkanması durumunda, özel havluların ve özel şampuanların kullanıldığını bilmek, kedinin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

 Kedi Nasıl Yıkanır?

 Kedinin yıkanması gerektiği durumlarda gereksinim duyulacak malzemelerin olduğu söylenebilir. Bunun dışında yapılması ve alınması gerekli olan önlemlerde bulunmaktadır. Kedi yıkanmadan önce, kedilerin tırnaklarını kesmek gerekir. Bunun yanı sıra kediler için ayarlanan suyun ne soğuk ne de çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Suyun sıcaklığının ılık seviyede olması, kedinin sağlığı açısından gereklidir. Kedinin yıkanması esnasında bir kişiden yardım almak faydalı olacaktır.

 Kediler zorunlu gereksinimlerin dışında yıkanmamalıdır. Kediler, steril dile sahiptir ve kendilerini yalayarak temizlerler. Bu yüzden kedinin tüylerine zararlı veya yapışkan maddeler bulaşmadığı zaman kediler asla yıkanmamalıdır. Kedilerin yıkanmasından sonraki en güç işlem ise; kurutma işlemidir. Kedilerin tüylerinin ince ve sık olmasından ötürü, havlu ile kurulama işlemi tek başına yeterli olmayacaktır. Bununla beraber saç kurutma makinesi ile kedileri kurulamak da doğru bir yöntem değildir. Kedilerin en doğru şekilde kurulanması için, petshop mağazalarında satılan, özel kedi havlusu kullanmaktır. Bu şekilde kalan ıslak bölgeler, gün sıcaklığı ile kurulanacaktır.

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 Kedi Normal Su ve Şampuanla Yıkanır mı?

 Kedi yıkanmadan önce kediye göre en uygun olan şampuan tercih edilmelidir. Kedi şampuanları, veteriner ile bulunabilir. Bunun yanı sıra petshop mağazalarında da özel kedi şampuanı bulmak mümkündür. Şampuanın kediye olan uygunluğu ise, ambalajın arkasında yazan talimatlar okunarak anlaşılabilir. Evde kedi için özel şampuan bulunmaması durumunda, normal şampuanın kullanılmaması gerekir. Normal şampuanlar, kedinin derisini kurutabilir. Bu yüzden kedi şampuanın bulunmadığı durumlarda yalnızca ılık su ile yıkamak daha doğru olacaktır.

 Kedinin yıkanmasına karar verdikten hemen sonra ilk önce banyonun ne çok soğuk ne de çok sıcak olması gerekir. Bu konuda oldukça özen gösterilmeli ve ılık bir su ile kedi yıkanmalıdır. Kedinin genellikle küvette yıkanması tavsiye edilir. Küvetin içerisine 5 santimetre derinliğinde ılık su konulmalı ve devamlı küvete su akışının olmasına izin verilmemelidir. Devamlı su akışının olması, kedinin korkmasına neden olur. Kediyi yıkama işlemi bitene kadar sevgi ve şevkat dolu tonla konuşulmalı ve kedi rahatlatılmalıdır.

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 Kediler banyo yaparken, kaçma olasılıkları bulunur. Bu yüzden çevrede tehlike ve risk içeren eşyalar olmamalıdır. Olması halinde kedi yıkanmadan, kaldırılmalıdır. Kedi yıkanırken kedi şampuanı kullanılmalı ve kedi şampuanı oranına dikkat edilmelidir. Kedi yıkanırken, dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar bunlardır. Aynı zamanda kedinin özel şampuanın olduğu ve herhangi bir şampuan ile yıkanmaması gerektiği bilinmelidir. Kişinin kullandığı şampuanlar; kedinin sağlığına zarar verecektir. Bu yüzden her türlü şampuanın kullanılmaması gerektiğine dikkat edilmesi çok önemlidir.

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#Kedi#Pati#Petshop