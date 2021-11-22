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Keder kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kederin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Keder#Keder Eş Anlamlısı
Keder kelimesinin eş anlamlısı nedir Kederin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Keder kelimesi eş anlamlı kelimeler ile ilgili en çok araştırılan kelimelerden birisidir. Yazılışları ve okunuşları farklı olsa da iki kelime de aynı anlamı taşıyor ise eş anlamlı kelimeler olmaktadır. Peki, keder kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kederin eş anlamı ile örnek cümleler ve eş anlamlıları sizlere detaylıca derledik.

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Keder kelimesinin eş anlamlısı sosyal hayatımızda merak edilmektedir. Keder dilimize Arapçadan girmiş bir kelime olmasına rağmen günlük hayatımızda çok sık kullanılmaktadır. Bu kelimenin eş anlamlısını cümle içerisinde keder yerine kullanabilir. Bu durumda cümlede herhangi bir bozulma olmamaktadır.

 Keder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Keder kelimesi önlenemez doğa olaylarının yarattığı üzüntü, içe işleyen üzüntü, tasa ve acı olarak adlandırılmaktadır. Bu kelime ile aynı anlamı barındıran kelimeler acı, dert, elem, gam, hüzün, ıstırap, sıkıntı, tasa ve üzüntü kelimeleridir. Bu nedenle bu kelimeler keder kelimesi ile aynı anlamı barındırdığı için cümle içerisinde keder yerine kullanılabilir.

 Kederin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Keder kelimesinin birçok eş anlamı yani anlamdaş kelimesi bulunmaktadır. Bu nedenle bu eş anlamlı kelimeler aynı anlam üzerinden farklı yerlerde değerlendirilmektedir. Arapça kökenli olan keder kelimesinin eş anlamı kelimeleri ile ilgili örnek cümleleri şu şekilde verebiliriz:

 - Sen gelene kadar hiç bir kederim yoktu.

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 - Sen gelene kadar hiç bir acım yoktu.

 - Sen gelene kadar hiç bir tasam yoktu.

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