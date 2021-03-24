Keçiboynuzu Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Keçiboynuzu Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Keçiboynuzu ağacı şifalı bitkiler arasında yer alıyor. Genellikle Akdeniz kıyılarında yetişen keçiboynuzu ağacı oldukça uzun ömürlüdür. Keçiboynuzu ağacının meyveleri ise sağlığa pek çok yarar sağlamaktadır.

Keçiboynuzu Ağacı Nedir? Keçiboynuzu Ağacı Hakkında Bilgi

Keçiboynuzuna halk arasında harnup denilmektedir. Baklagiller familyasından olan keçiboynuzu ağacı özellikle Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde doğal ortamlarda yetişir. Meyveleri yenen bu ağaçlar genellikle yeşil çalı ve ya ağaç formunda olurlar. Sert bir meyve veren keçiboynuzu ağacı meyvesi de oldukça yararlıdır. Uzun ömürlü bir bitki olan keçiboynuzu ağacı sert ve koyu yeşil yapraklara sahiptir. Bu ağacın yaprakları da karşılıklı dizilmiştir.

Keçiboynuzu Ağacı Latince İsmi

Keçiboynuzu ağacının Latince ismi Ceratonia siliqua olarak bilinmektedir. Baklagiller familyasından olan keçiboynuzu ağacı maki türünde bir ağaçtır. Sert ve koyu yeşil renklerde yaprakları olan keçiboynuzu ağacı yaklaşık 10 ve ya 20 cm uzunluğuna kadar çıkabilir. Damla uçlu olan bu yaprakların çiçekleri de 6 santimetreden başlayarak 12 santimetreye kadar çıkabilir.

Keçiboynuzu Ağacı Özellikleri

Keçiboynuzu ağacı Türkiye genelinde en çok yetişen ağaç türlerinden bir tanesidir. Uzun ömürlü bir ağaç olan keçiboynuzu ağacı çiçekleri de küçük ve çok sayıda bulunur. Bu ağacın çiçekleri ise Eylül ve Ekim aylarında açmaktadır. Keçiboynuzu ağacının çiçekleri kötü kokması ile bilinir. Keçiboynuzu ağacının meyveleri ise ilk zamanlar yeşil olsa da olgunlaştıkça kahverengiye dönerler.

Keçiboynuzu Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Keçiboynuzu diğer bir adı ile harnup ağacı yılın 12 ayı boyunca dikilebilir. Keçiboynuzu ağacı ise dikildikten sonra bakımı da doğru bir şekilde yapılmaktadır. Keçiboynuzu ağacı yetiştirilirken de çok dikkat edilmesi gerekir. Keçiboynuzu ağacının toprağını sevmesi ve doğru iklimde yetişmesi gerekir.

Keçiboynuzu Ağacı Nerede Yetişir?

Keçiboynuzu ağacı genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişmektedir. Gıda kapsamında oldukça şifalı olan keçiboynuzu da yüksek enerji potansiyeli sağlamaktadır. Keçiboynuzu ağacının rutin bakımı ve sulanması da yapılmalıdır. Özellikle budama gibi koşullara da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Keçiboynuzu Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Keçiboynuzu ağacı yetiştirilirken budama ve aşılama gibi durumlara da dikkat edilmesi gerekir. Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu ağaçlarının aşılama zamanları genellikle Mart ayı gibi oluyor. Bu ilkbahar döneminde keçiboynuzu ağacı da aşılanabiliyor. Keçiboynuzu ağacının tohumlarında trigosol denilen bir madde bulunmaktadır. Buna göre de keçiboynuzu ağacı yetiştirilirken çok dikkat edilmesi gerekilir.

Keçiboynuzu Ağacı Yaprak Döker mi?

Uzun ömürlü olan keçiboynuzu ağacı genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açması ile bilinir. Bunun yanı sıra keçiboynuzu ağacı yaklaşık 100 yıldan fazla yaşamaktadır. 4 metreye kadar uzayabilen keçiboynuzu ağacı kış mevsiminde yaprak dökmektedir. Kışın yapraklarını döken keçiboynuzu ağacı ilkbahar aylarında ise çiçek açar.

Keçiboynuzu Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Tarihte bilinen en eski ağaçlardan birisi olan keçiboynuzu ağacının kökleri neredeyse on beş metre derine kadar inmektedir. Özel kültürel bir bakım gerektirmeyen keçiboynuzu ağacı çok fazla suya ihtiyaç duymaz. Buna göre keçiboynuzu ağacı yalnızca nemli topraklarda bile rahatlıkla yetiştirilebilir. Toprak seçiciliği de olmayan keçiboynuzu ağacı kireçli taşlık, kalitesiz topraklarda çok daha verimli olabilir. Özellikle de erozyon tehlikesi altında bulunan topraklarda keçiboynuzu ağacı daha iyi yetişmektedir.

Keçiboynuzu Ağacı Faydaları Nelerdir?

Keçiboynuzu ağacı şifalı bitkilerden bir tanesidir. Sindirim sistemi bozukluklarını gideren keçiboynuzu ağacı karaciğer ve akciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Bunun yanı sıra kolesterolü de düşüren keçiboynuzu ağacı diş etleri rahatsızlıklarını da giderir.

Keçiboynuzu Ağacı Hastalıkları Neler?

Keçiboynuzu ağacının hastalıkları pek fazla olmaz. Yerini ve iklim şartlarını beğenmeyen keçiboynuzu ağaçlarında nadir olarak enfeksiyon hastalıkları da görülebilmektedir.

Keçiboynuzu Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Keçiboynuzu Ağacı Kullanım Alanları

Keçiboynuzu ağacının pek çok yararı bulunmaktadır. Keçiboynuzu ağacının meyvesi bağışıklık sistemini güçlendirirken akciğer ve karaciğer rahatsızlıklarını da önlemektedir. Bunun yanı sıra keçiboynuzu meyvesinden marmelat, pekmez ve reçel de yapılabilir. Keçiboynuzu en çok gıda sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca kozmetik ve pastacılık sektöründe de keçiboynuzu kullanılır.