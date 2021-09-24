Keçi Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Kaç Çeşit Keçi Vardır? En İyi Süt Veren Keçi Türü Hangisidir?

Haberin Devamı

Keçi birçok insanın bildiği gibi hayvan bilimi teorisinde yer almaktadır. Her insan keçi hayvanının ne kadar önemli olduğunu bilmektedir. Çünkü doğada bir denge söz konusudur. Bu dengede insanların yeri de büyüktür. Biz insanlar genelde geviş getiren hayvanların etini yemekte ve sütünü içmekteyiz.

Keçi Türleri Nelerdir?

Memeli evcil olan, geviş getiren, dünyanın her yerinde eti, sütü ve yünü için yetiştirilebilen hayvan türüne keçi denmektedir.

Keçi boynuzlu ailesinden gelmektedir. Keçi aslında insanlar tarafından ilk evcil hale getirilen hayvandır. Evcilleştirilen keçi yaban keçisinden evcilleştirilmiştir. Keçi Doğu Avrupa ve Orta Doğu da yaşamaktadır.

Sizler için aşağıdaki listede başlıca keçi türlerini derledik işte bu türler şöyle sıralanmaktadır:

Nubi keçisi

Boer keçisi

Saanen keçisi

Nijerya cüce keçisi

Alpine keçisi

Ankara keçisi

Haberin Devamı

Bilindiği gibi dünyada sayılamayacak kadar çok keçi türü bulunmaktadır. Biz sizler için başlıca en bilindik keçi türlerinin isimlerini verdik.

Nubi keçisi İngiliz yerli keçisidir. Büyük, sarkık kulakları vardır. Genelde kahverengi olmaktadır.

Boer keçisi ise Güney Afrika'da yetişen bir ırktır. Taban kısmı beyaz renkte fakat baş kısmı kahverenginde olabilmektedir. Bu keçi türünün et verimliliği çok yüksektir. Bu yüzden yetiştirilmektedir.

Saanen keçisi ise İsviçre ülkesinde yetişen bir keçi ırkıdır. Yüzü sevimli ve küçüktür. Genelde beyaz renkli olmaktadır. Süt keçisi olarak yetiştirilmektedir.

Nijerya cüce keçisi Amerikan bir keçi ırkıdır. İsminden de anlaşılacağı gibi küçük, sevimli bir keçidir. Hatta yüz ifadesi olarak köpeğe benzetilmektedir. Genelde açık kahve ve beyaz renklerini taşıyarak karışık renkleri taşımaktadır.

Alpine keçisi de İsviçre ülkesinde yetişen çok eski bir keçi ırkı olarak bilinmektedir. Bu keçi boynuzlarının büyüklüğüyle dikkat çekmektedir. Gri, beyaz ve koyu kahve renklerinde olabilmektedir.

Ankara keçisi tiftik keçisi olarak da bilinmektedir. Türkiye ülkesinin Ankara iline özgü bir keçi ırkıdır. Genelde boynuzları kısa, tüyleri ise yoğun ve koyun gibi bir görüntüsü bulunmaktadır. Renk olarak da genelde beyaz renkte yetişmektedir.

Kaç Çeşit Keçi Vardır?

Haberin Devamı

Gerçekleşen istatistik verilere göre dünyada 924 milyondan fazla keçinin yaşadığı bilgisidir. Dile getirdiğimiz gibi dünya üzerinde sayılamayacak kadar fazla keçi çeşidi bulunmaktadır.

Türkiye ülkesinde ise ortalama 6 ve 7 çeşit keçi yaşamaktadır. Kıl keçisi, Kilis keçisi, Halep keçisi, tiftik yani Ankara keçisi, saanen keçisi ve maltız keçisi ülkemizde yaşayan keçi çeşitleridir.

En İyi Süt Veren Keçi Türü Hangisidir?

Keçi hayvanı dünyada çeşitli amaçlarla yetişmektedir. Bu amaçlar arasında keçinin eti, sütü ve derisi gelmektedir. Yani bazı keçi ırklarının sadece etinden bazı keçi ırklarının sadece sütünden bazı keçi ırklarının da sadece derisinden yararlanılmaktadır. Bazı keçi ırklarının ise hem derisinden hem de sütünden fayda görülebilmektedir.

Haberin Devamı

Yukarıdaki başlıklarda bazı keçi türlerinin isimlerini ve kısaca özelliklerini bildirdik. Bu keçi türleri arasında da yer alan Saanen keçisi süt verme konusunda adeta bir fabrika gibi çalışmaktadır. Denilebilir ki en iyi süt veren keçi türü Saanen keçi türüdür.

Aynı zamanda Saanen keçi türü Türkiye'de de yetişmektedir. Bu keçi türünün ikiz veya üçüz doğum oranı da oldukça yüksektir. Yıllık olarak 700 kilo ile 1400 kilo arasında süt verebilmektedir.

Bilindiği gibi Saanen keçisi ülkemizde de yetişse ırkları yani ataları İsviçre kökenlidir.