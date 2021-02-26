Keçi Kurttan Kurtulsa Gergedan Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok uzun bir zaman dilimi önce atasözlerimiz arasına katılmış olan Keçi kurttan kurtulsa gergedan olur sözü, hayatta bazı kötülüklerin önünü kesmediğimiz sürece onları asla engelleyemeyeceğimizi bizlere anlatmaktadır.

Keçi Kurttan Kurtulsa Gergedan Olur Atasözünün Tam Anlamı Nedir?

Aslında doğanın en temel kanunu olarak, tüm canlıların bir beslenme piramidi bulunmaktadır. Bu piramidin içerisinde bir düzensizlik olduğu halde, tüm piramit hali ile bundan etkilenmektedir. Dağdaki keçileri kurt avlamazsa, keçiler yakın bir zamanda çoğalır ve tüm ekoloji bozulmuş olur. Aynı şekilde buna bakılarak, kötülük yapan insanların da engellenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde büyüyüp, çok devasa ve durdurulamaz bir güç haline gelebilirler.

Keçi Kurttan Kurtulsa Gergedan Olur Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

''Toplum içerisindeki kötülerin iyilerden ayırt edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde keçi kurttan kurtulursa, gergedan olur.''