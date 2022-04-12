Kdv ne demek ve açılımı nedir? Kdv neyin kısaltması

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KDK açılımı Katma Değer Vergisi olan bir kısaltmadır. 1985 senesinde 3065 sayılı kanun çerçevesinde yürürlüğe giren KDV bir tüketici vergisidir.

KDV Ne Demek ve Açılımı Nedir?

KDV Türkiye'de gerçekleşen hizmetlerin teslimi sırasında satıcının hesaplayarak alıcıdan tahsil ettiği ve vergi dairesine ödediği verginin kısa adıdır. Açılımı Katma Değer Vergisi olan KDV 1985 senesinde 3065 sayılı kanun çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. KDV tüketici vergisinin bir türüdür ve satıcının devlete ödemesi gerekir. Harcamalar üzerinden alıcıdan tahsil edilen bir vergi türü olan KDV mal ve hizmetin teslimi sırasında tahsil edilmektedir.

KDV'nin devletin belirlediği kanunlarca ödenmesi zorunlu olan vergilerden olduğu bilinmektedir. Ülkemizde %1, %8 ve olmak üzere üç tane KDV oranı vardır. Genel olarak uygulanan KDV oranı 'dir. Tüm oranların uygulandığı farklı hizmet alanları bulunmaktadır.

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KDV Neyin Kısaltması?

KDV Katma Değer Vergisi'nin kısaltması olarak bilinmektedir. Katma Değer Vergisi 1985 senesinde bir tüketici vergisi olarak yürürlüğe girmiştir ve devlete ödenmesi zorunlu olan bir vergi türüdür. Ülkemizde mal ve hizmet karşılığı satıcının alıcıdan tahsil ettiği ve devlete ödediği vergi KDV'dir.