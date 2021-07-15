Kcal nedir, ne anlama gelir? Kcal neyin kısaltmasıdır?

Kcal kısaltması pek çok insanın internet arama motorları vasıtasıyla araştırdığı konular arasında kendisine yer bulmaktadır. Bu bakımdan Kcla ifadesi ile alakalı verilen her bilginin insanlar tarafından kolay anlaşılabilir olması önem kazanmaktadır.

Kcal Nedir?

Kcal ifadesi 1000 kalori demektir. (1 Kcal = 1000 cal) Besinlerin insan vücuduna kazandırmakta olduğu enerji miktarı da kalori ile ölçülmektedir. Vücuda kazandırılan bu enerji yiyeceklerin yakılması sonucunda açığa çıkmaktadır. Yiyeceklerin sahip olduğu kalori değeri Kcal(Kilokalori) terimi ile ifade edilmekte olup ekseriya kilo söylenmeyip yalnızca kalori olarak belirtilir.

Kalori ise atmosfer basıncında 1 gram civarındaki suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerji miktarını ifade etmektedir.

Kcal Ne Anlama Gelir?

Kcal, kilokalori anlamına gelmektedir. Kilokalori ifadesi ise 1000 kaloriye eşittir. Kimyada kalori ise; 1 gr suyun sıcaklığını 15,5 o C ‘den 16,5 o C’ye çıkarmak doğrultusunda ihtiyaç duyulmakta olan enerji miktarı olarak tanımakta dır ve “cal “olarak gösterilir. Beslenme biliminde, enerjinin tanımı ısı enerjisi birimi ile yapıldığından dolayı kilokalori birim olarak kullanılmaktadır.

Sporda kcal ifadesinin kullanımı durumunda taşımakta olduğu anlam ise: Egzersiz ile birlikte yapılan, spor esnasında vücut tarafından harcanan oksijen miktarı, harcanmakta olan kalori değerini vermektedir. Akciğerler tarafından teneffüs edilen her 1 litre oksijen, ortalama olarak 4.8 kcal harcanması anlamına gelmektedir. Yani yukarıda da belirtildiği üzere enerji birimi olarak baz alınmakta olup vücut tarafından yakılmış olan enerjinin kcal olarak hesaplanmasıdır.

Tüm yiyeceklerin üzerinde yazılı olarak gösterilmekte olan kcal ifadesi esasında kilokaloridir. Konun daha net bir şekilde anlaşılması adına bir örnek verilmesi gerekirse; Bir insanın günlük 2000 kcal alması gerekiyorsa ona kilokalori değil kalori denilmektedir. Halk arasında kullanılışı yanlış fakat fizikte eğer bir deney yapılacak ise ısı yahut enerji ile alakalı şeylerde kullanılacak olan birimler oldukça önemli olup bu durumda da 1 kcal 1000 kaloriyi ifade etmektedir. Bu kapsamda:

- 1 Kcal = 1000 kalori'ye karşılıktır.

- 10 Kcal = 10000 kalori'ye karşılıktır.

- 2500 Kcal = 2500000 kalori'ye karşılıktır.

- 5000 Kcal = 5000000 kalori'ye karşılıktır.

- 10000 Kcal = 10000000 kalori'ye karşılıktır.

- 25000 Kcal = 25000000 kalori'ye karşılıktır.

- 50000 Kcal = 50000000 kalori'ye karşılıktır.

- 100000 Kcal = 100000000 kalori'ye karşılıktır.

Kcal Neyin Kısaltmasıdır?

Kcal, bir enerji ölçüm değeri olma niteliği taşıyan kilokalorinin kısaltması olarak kullanılmaktadır. Yiyeceklerin tüketilmesi neticesinde vücut tarafından almış olan enerji miktarı ya da spor yapılması esnasında harcamış diğer bir ifadeyle vücut tarafından yakılmış olan enerji miktarı Kcal yani kilokalori olarak ifade edilmektedir.

Fakat bu enerji miktarının ölçümü için kullanılma durumu söz konusu olan tek değer elbette kilokalori değildir. Kalori, küçük kalori, büyük kalori, kilokalori ve kilojul gibi birbirinden farklı olan miktar ölçüm değerinin de varlığı söz konusudur.

En küçük enerji ölçüm birimi olma özelliği taşıyan kalori; küçük kalori ve büyük kalori olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

cal olarak gösterilen küçük kalori, 1 gram suyun mevcut sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için ihtiyaç duyulan enerji miktarını ifade eder. Cal olarak gösterilen büyük kalori ise 1 kilogram suyun sahip olduğu sıcaklığını 1 santigrat derece yükseltmek için ihtiyaç duyulan enerji miktarını ifade edilir. Bu kapsam doğrultusunda bir büyük kalori demek bir kilokalori demektir. Yani Cal = Kcal olarak bir denklem kurulabilir.