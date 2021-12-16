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KB mi büyük MB ya da GB mi?

#KB Mi Büyük MB Ya Da GB Mi?#Bilgisayar#Teknoloji
KB mi büyük MB ya da GB mi

Özellikle bilgisayarda kullanılan depolama sistemleri belli kısaltmalar üzerinden ele alınır. Bunlar içerisinde KB, MB ve GB gibi kısaltmaların öne çıkar. Tabii pek çok kişi bunların arasındaki büyüklük farkını merak ediyor. Peki KB’mi büyük MB ya da GB mi detayları ile derledik.

 

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Bilgisayar üzerinden depolama yapılırken herhangi bir dosyanın boyutları kilobayt, gigabayt ya da megabayt üzerinden ele alınır. Ancak hangisinin büyük ve hangisinin küçük olduğu ise merak edilir.

KB’mi Büyük MB ya da GB’mi?

En çok karıştırılan kısaltmalara arasında KB, MB ya da GB gelmektedir. Öncelikle bunların uzun halini söylemek gerekirse KB kilobayt, MB megabayt ve GB ise gigabayt olarak ifade edilir. Bu doğrultuda en küçük kilobayt olarak öne çıkar. Aynı zamanda ondan sonra megabayt gelir. Bu bağlantıda en büyük ise gigabayt olarak ifade edilir.

KB ve GB ile MB Farkları

Özellikle aralarındaki farkı göstermek suretiyle büyüklüklerinde daha iyi anlamak mümkün olur.

1024 KB = 1 MB

1 GB = 1024 MB

Bu biçimde genel olarak ele alınır ve kullanılır. Bu kullanım ile beraber günümüze bilgisayar başta olmak üzere birçok farklı alanda depolamak gerçekleşir. Aynı zamanda mail adresleri ya da harici ve dahili depolama sistemleri kapsamında da öne çıktığını ifade etmek mümkün. Özellikle de depolama gerçekleşirken aradaki farkı bilme açısından önemlidir.

 

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#KB Mi Büyük MB Ya Da GB Mi?#Bilgisayar#Teknoloji

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