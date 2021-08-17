Kazein nedir, ne işe yarar? Kazein nasıl elde edilir?

Kazein şeklinde bilinen protein çeşidi çok sayıda bireyin bildiği ve düzenli bir şekilde tükettiği proteindir. Vücut için oldukça önemli faydaları olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmakta olan bir protein çeşididir. Özellikle sporcular için kullandığı bu ürün, sporcuların vazgeçilmez bir kaynak oluşturduğunu söylemek mümkündür

Kazein Nedir?

Kazein süt içerisinde bulunan bir protein çeşididir. İnsanlarda özellikle bebeklik dönemi kapsamında bu proteini sindirebilen lap adı verilen enzimi bulunmaktadır faka ileriki dönemler içerisinde bu enzimi üretebilen gen kapatılır. Sütte bulunan kazein proteini tutkal elde edilmesinde de kullanmak mümkündür.

Süte karşı herhangi bir alerjisi bulunmayan bireyin kazeine karşı alerjisi olabilir. Proteinlerin bazılarında gelişme, büyüme ve canlılığın devam etmesi için gerekli bütün aminoasitler bulunur. Süt proteini olan kazein de bu özellikte olan bir protein türüdür ve yapışkanlık niteliğine sahiptir. Kazein, asit ile sütten ayrılabilir.

Kazein Ne İşe Yarar?

Kazein, yaygın bir biçimde tercih edilmekte olan bir protein çeşididir. Bilinen ismi ise süt proteinidir. Sporcuların arasında en yaygın olan süt proteini düzenli bir biçimde tüketilir. Sporcular bu ürün sayesinde protein desteğini büyük ölçüde karşılamış olur. Yani yararları açısından tercih edilmekte olan önemli bir protein çeşididir. Kazein proteini, sütün bileşenleri içerisinde yer alan bir protein türüdür.

Sütte % 80 oranında mevcut olduğu bilinmektedir. Kazeinin emilimi ve sindirimi bir hayli yavaştır. Kazein proteini kalsiyum bakımından bir hayli zengindir. Bu sebepten dolayı işe yaradığı noktalar bir hayli çoktur. Sağlıklı bir hayat için düzenli olarak tüketilmesi önerilir.

Kazeinin Sağladığı Yararlar Nelerdir?

Kazeinin çok sayıda faydası bulunur. Bu faydaları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Kazein kemik yapısını kuvvetlendirir.

Kasların büyümesini destekler.

Kaslarda oluşan proteinlerin sentezlenmesine yardımcı olur.

Kazeinin kullanımı ile birlikte tokluk hissi ortaya çıkar ve kilo alımını engeller.

Uykudan önce alındığında vücudun nitrojen dengesini düzenlemeye katkıda bulunur.

Yağ yakımına destek olur.

Kazein Nasıl Elde Edilir?

Kazein en önemli nitelikte olan bir süt proteinidir. Bununla birlikte inek sütünde yer alan tüm amino asitlerin yaklaşık olarak % 75'ini kapsar. Kazeinin elde edilme işlemi pratiktir. Sütün kurutulması ile birlikte mümkün olduğunca fazla laktoz ve yağın alınması ile elde edilir. Kazein, mideye girmesinin ardından pıhtılaşma işlemine uğrar ve vücut tarafından yavaş bir biçimde sindirilebilen bir jel haline dönüştürülür.

Sindirim ise yaklaşık beş ila yedi saat civarında sürer. Bu esnada amino asitler ise kaslara büyümek için gereksinim duydukları maddeleri sağlamak amacıyla ağır ağır kana salınır. Kazein doğal bir şekilde süzme peynirlerde ve taze olan sert peynirlerde bulunmaktadır. Bununla beraber kazeini takviye olacak şekilde de alabilmek mümkündür.

Kazein Hangi Maddelerin İçerisinde Bulunur?

Kazein maddesinin bulunduğu çok sayıda besin mevcuttur. Bu besinleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Salam ve sosis benzeri ürünler

Mısır gevrekleri

Protein barları

Kremalar

Süt

Dondurma

Kazein proteini yaygın bir biçimde yukarıda belirtilmiş olan ürünlerde bulunmaktadır. Kimi besinlerdeyse azda olsa bu proteine rastlamak mümkündür. Bu duruma naneli şekerler ile birlikte salata sosları örnekler verilebilir.