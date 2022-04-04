Kazanım Nedir, Ne Anlama Gelir? Kazanım Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Kazanım kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- İktisap 2- Varidat 3- Faydalanma 4- Elde etme 5- Yararlanma

6- Temin etme 7- Sağlama 8- Tedarik etme 9- Varidat 10- Gelir

Kazanım Nedir, Ne Anlama Gelir?

Halk arasında ve çeşitli sektörlerde sık sık kullanılan kazanım kelimesi, gelir anlamına gelir. Kelimenin fiil hali ''kazanım sağlamak'' ve ''kazanım elde etmek'' şeklinde yazılır. Kayıp, zarar, ziyan, heba, nafile, heder ve beyhude sözcükleri bu kelimeyle zıt anlamlıdır.

Kazanım Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Kazanım kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Kişinin yatırım yaparak ya da çaba sarf ederek elde ettiği gelir

İkinci Anlamı: Fayda, çıkar

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Kazanım Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- On yıldır biriktirdiği kazanımlarını tek bir gecede kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

(Sözlük anlamında kullanılmış)

2- Her acı tecrübe benim için yeni bir kazanım oldu.

(Mecazi anlamda kullanılmış)