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Kazanım değerlendirme uygulaması yapıldı

#Kazanım Değerlendirme#Sınav#Türk Dili Ve Edebiyatı
Kazanım değerlendirme uygulaması yapıldı

Salgın sürecinde ortaya çıkan geçmiş öğrenme kayıplarının tespit edilerek değerlendirilmesi amacıyla 26 Ekim’de başlayan kazanım değerlendirme uygulaması 27 Ekim’de de devam etti. İlk olarak ortaokul öğrencilerine uygulanan değerlendirme sınavına ikinci gün 81 ilde 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri girdi.

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Kazanım değerlendirme uygulaması 09.00'da başladı. Öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinden 30’ar, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 15’er soru soruldu. Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin uygulama süreleri 50’şer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin uygulaması ise 75 dakika sürdü.

Kazanım değerlendirme uygulaması başladı

Kazanım değerlendirme uygulaması başladı

ANALİZ YAPILMAYACAK
Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katıldı. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alındı. Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak. Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.

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#Kazanım Değerlendirme#Sınav#Türk Dili Ve Edebiyatı

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