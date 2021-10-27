Kazanım değerlendirme uygulaması yapıldı

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Kazanım değerlendirme uygulaması 09.00'da başladı. Öğrencilere, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinden 30’ar, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden 15’er soru soruldu. Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerinin uygulama süreleri 50’şer, fen grubu (fizik-kimya-biyoloji) derslerinin uygulaması ise 75 dakika sürdü.

ANALİZ YAPILMAYACAK

Liselerdeki uygulama için Türk dili ve edebiyatı, matematik ve fen grubu derslerinin tümünü alan öğrenciler, bütün uygulamalara katıldı. Bu derslerden herhangi birini almayan öğrenciler ise sadece aldıkları derslerden uygulamaya alındı. Öğrencilerin cevap kâğıtları, il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılarak ölçme değerlendirme merkezine sevk edilecek. İllerde uygulama verileri kullanılarak herhangi bir analiz ya da raporlama çalışması yapılmayacak. Kazanım değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler için mazeret uygulaması olmayacak. Kitapçıklar, sınavdan en erken bir gün sonra öğrencilere dağıtılabilecek.