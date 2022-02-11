Kazan nerede, hangi ülkeye bağlı? Kazan nasıl bir yer, nüfusu ne kadar?

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Tataristan ise, 1000'den fazla dini derneğin kayıtlı olduğu bir laik bir cumhuriyettir. Bunların en yaygın olanları ise, İslam ve Ortodoksluktur. Kazan'da camiler, Katolik tapınakları, sinagoglar, Ortodoks ve kiliseleri ve diğer dini yerler ve merkezler bulunur.

Kazan Nerededir?

Kazan, Rusya coğrafyasının çok köklü bir geçmişe sahip olan kentlerinden birisi olarak bilinen Rusya’nın en büyük 10 kenti arasında yer alır. Kazan, başkent Moskova’ya 970 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Rusya’ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti olarak bilinen Kazan, Kazanka nehrinden ismini alırken, Volga nehri ile kesiştiği bölgede konumlanıyor.

Kazan Hangi Ülkeye Bağlı?

Kazan, Moskova'nın 820 kilometre uzağında yer alır. Aynı zamanda Kazan, Volga kıyısında bulunan Rusya'nın en eski şehirlerinden birisidir. 115 milletten kişinin yaşamış olduğu Tataristan'ın başkentidir. Nüfusun % 50’den fazlası Tatar, ikinci sırada ise Ruslar yer alır. Tataristan, ise, 1000'den fazla dini derneğin kayıtlı bulunduğu laik bir cumhuriyettir. Bunların en yaygın olanları ise, İslam ve Ortodoksluktur.

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Kazan Nasıl Bir Yer?

Kazan'da, Katolik tapınakları, camiler, Ortodoks ve kiliseleri, sinagoglar ve diğer dini merkezler ve yerler bulunuyor. 2014 yılında, en hızlı gelişen turizm alanları sıralaması içinde Kazan yer alıyor. Her yıl 1000.000’dan fazla turistin ziyaret ettiği, Tataristan’ın başkenti ise, Avrupa’da 3. Dünyada ise, 8 sırada yer alıyor. Kazan ve çevresindeki turistik yerlerin heyecan veren gezi ve tur sayıları da hayal gücünü etkiliyor.

Kazan, spor altyapısı bakımından Rusya'nın en gelişmiş olan şehirleri arasında yer alıyor. Ruslar, 2009 yılında, çevrimiçi bir ankete göre bu bölgeyi ülkenin spor başkenti olarak kabul etti. Aynı zamanda Kazan, ulusal ve uluslararası spor etkinliklerine çok kez ev sahipliği yaptı. İki Dünya hokey şampiyonası (2005, 2011), Dünya Eskrim Şampiyonası (2014), Yaz üniversite oyunları (2013) ve Dünya Futbol Kupası (2018) dahil olmak üzere pek çok önemli oyuna ev sahipliği yaptı.

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Şehirde, açık hava, spor etkinlikleri için pek çok alan var. Özellikle de, hokey oynamak için gereken buz pateni, buz pistlerinde kayacağınız, yüzme havuzlu ve heyecanlı akvaparklar bulunur. Açık hava aktiviteleri arasında Karting merkezi ve Halat parkı yer alır. Kazan, çok gelişmiş bir şehir imajı çiziyor. Aynı zamanda Kazan'dan başkent Moskova'ya yataklı trenler ile 10 saatte ulaşılabilir. Rusya’nın pek çok kentinde olduğu gibi burada da ulaşım genellikle toplu taşıma üzerinde döndüğü gibi çok daha ekonomik bir ulaşımı sunuyor. Ulaşım alternatifleri arasında tramvay, metro, troleybüs ve otobüsler yer alıyor.

Bilim ve hoşgörü kenti olarak da bilinen Kazan, bu kentte dünya tarihine adı yazılmış olan Tolstoy, Lobachevskiy, Rikov ve Lenin gibi isimlerin eğitim

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gördüğü 1804 yılında kurulmuş olan Kazan Devlet Kazan kentinde üniversite de yer alıyor. Eğitim oranının çok yüksek olduğu bu kentte okuma ve yazma oranı %99.9 gibi çok yüksek bir orandır. Bu kentte küçük ve büyük olmak üzere toplam 15 adet üniversite bulunuyor.

Kazan Nüfusu Ne Kadar?

Camiler şehri olarak da bilinen bu şehirde ortalama olarak 2.000.000 nüfusun %60 gibi büyük bir kısmı ise Müslüman Tatarlardan oluşuyor. Rusçanın yanı sıra Tatarca dili Kazanda hakimiyetini koruyor.