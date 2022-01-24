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Kazaklar Türk müdür?

#Araştırma#Kazakistan#Kazakistan Cumhuriyet
Kazaklar Türk müdür

Orta Asya'dan başlamak suretiyle yaşanan göçler ile beraber günümüzde birçok farklı Türk devleti bulunmaktadır. Aynı zamanda kazaklar olarak bilinen Kazakistan'ın da Türk olup olmalı merak ediliyor. Peki, Kazaklar Türk müdür? Kazakistan Türk Cumhuriyeti midir tüm detayları ile derledik.

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 Başta Orta Asya olmak üzere dünyanın birçok farklı bölgesinde Türk devleti bulunmaktadır. Toplamda ise 7 bağımsız Türk devleti olduğunu ifade etmek mümkün. Bu doğrultuda Kazakistan'ın da Türk devleti olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor.

 Kazaklar Türk müdür?

 Kazakistan bir Türk soyu olarak öne çıkar ve aynı zamanda Türk keneşi olarak bilinir. Yani toplamdaki 7 bağımsız Türk Devleti'nden biri olduğunu söylemek mümkün. Bunlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gelmektedir. Tüm bu devletler kardeş olarak bilinir ve kökenleri aynıdır. Bu doğrultuda Kazakistan da yine kazaklar olarak Türk'tür.

 Kazakistan Türk Cumhuriyeti midir?

 En çok merak edilen konular içerisinde Kazakistan'ın Türk Cumhuriyeti olup olmadığı gelmektedir. Bunu evet yanıtını vermek mümkündür. Çünkü Orta Asya'dan yaşanan göç ile beraber, dünyanın farklı bölgelerinde Türk cumhuriyetleri kurulmuştur. Bunlar içerisinde Kazakistan'da gelmektedir. Aynı zamanda Kazakistan'da ikamet eden Türk vatandaşları kazak olarak bilinirler. Ancak nihai köken üzerinden bakıldığı vakit 7 bağımsız Türk devleti içerisindeki insanlar Türk olarak bilinir. Bu konuda dünya çapında yüz milyonlarca Türk olduğunu söylemek mümkün.

 

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#Araştırma#Kazakistan#Kazakistan Cumhuriyet

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