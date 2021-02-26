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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 02:42 | Son Güncelleme:

Kaza Geliyorum Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Kaza Geliyorum Demez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözü günlük hayatta çokça kullanılan cümlelerdir. Geçmişten günümüze yaşanılan olaylarda mecazi anlamalar içeriği ile öğütler veren kalıplaşmış ve kim tarafından söylenildiği bilinmeyen cümlelerdir. Atasözlerinin bir kelimesi bile değiştirilemez. Kaza geliyorum demez atasözünün anlamını sizler için derledik.

Kaza beklenmedik zamanda ansızın gelir. Olacağı bilinse eğer önceden önlem alınır. Ancak bu durum mümkün değildir. Her konuda tedbirli ve dikkatli olmak her zaman yarar sağlar. Kazalar günlük hayatta her zaman karşılaşabileceğimiz olumsuz durumlardır. Attığımız bir adımda bile kaza yaşayabiliriz. Bu nedenle oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı uyanık olunmalıdır.

 Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

 Can ve mal kaybına neden olan olayların ne zaman başımıza geleceği belli olmaz. Yaptığımız işlerde dikkatli olmamız ve önlem almamız gerekir. Ansızın ortaya çıkacak kazaya karşı hazırlıklı olunması gerekir. Kazanın nereden nasıl geleceği belli olmaz.

 Kaza Geliyorum Demez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

 Araba kullanırken o kadar dikkatli olmasına ve kurallara uymasına rağmen ufakta olsa bir kaza atlattı. Atalarımız nasıl doğru demişler kaza geliyorum demez.

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