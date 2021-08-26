Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanır? Çamaşır Makinesinde Kaz Tüyü Mont Yıkanır Mı? Şişme Mont Nasıl Temizlenir?

Kış aylarında gerek hafif olması gerekse sıcak tutması ile en çok tercih edilen mont türlerinden birisi de kaz tüyü montlardır. Beklenmedik bir anda mont üzerine dökülen gıdalar korkutucu bir durum olmuştur. Her kıyafette olduğu gibi kaz tüyü montlarda da bu durumun çözümü oldukça kolaydır.

Kaz Tüyü Mont Nasıl Yıkanır?

Çamurda, karda kirlenmiş olan veya bir sonraki kış mevsiminde giyilmesi için hazırlanan kaz tüyü mont, çamaşır makinesi içerisinde kolaylıkla yıkanabilmektedir. Fakat yıkama işleminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Çünkü bu montlar yapısı gereği oldukça hafiftir. Bu nedenle makine içerisinde kolaylıkla yıpranabilmektedir. Yıkama işlemine başlamadan önce kaz tüyü montun tüm fermuarları kapatılmalıdır.

Çamaşır makinesinin elde yıkama ya da hassas çamaşırlar için geliştirilmiş ayarında 30 derecede yıkanmalıdır. Sıvı deterjan kullanmak herhangi bir iz kalmaması açısından oldukça önemlidir. Sıvı çamaşır deterjanları su içerisinde homojen bir şekilde dağılım sağlayacağı için işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Mont yıkandıktan sonra asmak yerine mutlaka serilmeli ya da çamaşır kurutma makinesinde kurutulmalıdır. Bu sayede tüylerinin bir bölgede toplanması önlenecektir.

Çamaşır Makinesinde Kaz Tüyü Mont Yıkanır mı?

Çamaşır makinesi içerisinde kaz tüyü montlar elbette yıkanabilmektedir. Hassas yıkama ya da elde yıkama modunda, 30 derecede ve sıvı deterjan ile kolaylıkla temizleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Şişme Mont Nasıl Temizlenir?

Çamaşır makinesinin hassas yıkama programında ya da elde yıkama programında kolaylıkla temizlenebilmektedir. Suyun sıcaklığı montun deforme olmaması için oldukça önemlidir. Bu nedenle 30 derecede yıkanması önerilmektedir. Montun bakımı ve uzun ömürlü olması açısından sık sık mont yıkamamakta fayda vardır. Eğer leke oluşumu varsa yıkamadan sadece sıvı çamaşır deterjanı ya da sabun tozu kullanarak silmek yeterli olacaktır.