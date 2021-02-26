Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez atasözü birçok farklı amaç altında değişik zamanlarda kullanılabilmektedir. Taşıdığı anlam ve içerdiği ifade üzerinden yerine tam oturan bir atasözü olduğunu söylemek mümkün.

Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Daha yüksek kazanç elde etmek ya da farklı durumları elde edebilmek adına, birtakım fedakarlıklar verilmesi gerekir. Özellikle daha iyi bir noktaya ulaşabilmek için bazı fedakarlıklarda bulunurken, sıkıntıya girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır. Sonuçta bir verip 10 Alınacak ise, o zaman o bir rahatlıkla verilmelidir.

Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez atasözü birçok farklı amaç altında değişik yerlerde kullanılabilmektedir. Uyumlu olması ile beraber anlamı üzerinden tek başına veya cümle içerisinde değerlendirmek mümkün.

‘’Sonunda eline güzel bir para geçecek o yüzden elindeki parayı kullanmaktan çekinme, unutma ki kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.’’