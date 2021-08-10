Kaz Cinsiyeti Nasıl Anlaşılır? Erkek Ve Dişi Kaz Nasıl Anlaşılır

Kazların cinsiyetlerini ayırırken kullanılacak olan en etkili tekniklerden biri kazların mevcut cinsiyet organının muayene edilmesi işlemidir. Bu uygulama içerisinde yeterli yetkinliğin kazanılması durumunda bir hayli iyi neticeler alınmaktadır. Kaz Cinsiyet Ayrımı konusu önemli niteliğe sahip olan konulardan bir tanesidir.

Kaz Nedir?

Kaz, perdeayaklılardan olan, gri veya beyaz tüyleri bulunan, uzun boyunlu, pek çok türü mevcut olan bir hayvandır. Bununla birlikte kazlar uçabilen, suda ya da karada yaşayabilen, genel olarak ot ile beslenmekte olan, yabanıl bir kuş olmakla beraber evcil olarak da yetiştirilebilme niteliğine sahip bir hayvan türüdür. Kazlar günümüzde hayvan türlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. Bir kazın ömrü on yıl ile yirmi dört yıl arasında değişir.

Kazlarda Cinsiyet Ayrımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Kazların cinsiyetlerinin ayırt edilmesi işlemi de tıpkı tavuklarda gerçekleştirilen yöntemlerde olduğu gibi tekniklerle uygulanır. Bir başka ifade ile kloakanın muayenesi aracılığı ile kolay bir şekilde kazların cinsiyeti öğrenilebilmektedir. Tecrübesiz olan bir birey kazın cinsiyetini öğrenme esnasında kazın cinsel organında hasar bırakabilir. Bu sebepten dolayı deneyimli olan kişilerin bu işlemi yapması bir hayli önemlidir.

Kazların Cinsiyet Ayrımı Nasıl Yapılır?

Kazların cinsiyet ayrımı yapılırken uygulanması gereken aşamalar bulunur. Bu aşamaların dikkatli bir şekilde takip edilmesi ile beraber kazların dişi mi yoksa erkek mi olduğu kolay bir biçimde anlaşılır. Bu aşamaları şu şekilde sıralamak mümkündür:

Kazlar öncelikle kanatlarından tutulur ve yukarı doğru olacak şekilde kaldırılır.

Daha sonra herhangi bir masanın üstüne uzatılır. Bu arada kazın kuyruğunun da kişiden uzaklaştırılması gerekir.

Kişinin işaret parmağı kloaka adı verilen bölgeden içeri tarafa 1.5 ile 2 santimetre olacak şekilde girdirilir.

İşaret parmağı yardımıyla kazın mevcut cinsiyet organı dış tarafa doğru çıkartılır.

Kaz palası erkekse kazın penisi dış kısma doğru çıkartılır.

Kaz palasının dişi olması halinde genital bölgenin mevcut yüksekliği dikkat çeker.

Yeterli düzeyde deneyim sahibi olmayan kişiler kazın bu organının dışarı çıkarılamaması halinde kazı dişi şeklinde tanımlayabilir. Bunu anlamanın tek yoluysa genital bölgede yer alan derinliğinin belirlenmesidir. Belirlenemezse kazın dişi ya da erkek olduğu hususunda hiçbir biçimde net bir teşhis konulamaz.