Kayseri'de havacılık tarihine katkı

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Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

Burada birkaç konuya vurgu yapmak lazım. Hayırseverimiz var, bütün servetini eğitime bağışladı. Büyük okul ve cami yapmak üzere anlaştık. Birinin temelini atıyoruz. Hayatı boyunca biriktirdiği geliri hayra bağışlaması müthiş bir olay. Kayseri bir noktada hayırseverlerin bolca olduğu bir yer olarak öne çıkıyor. Uzay ve havacılık liSesi olarak açılıyor. Havacılığın temeli var. Çıraklıkta okuyup hava ikmali lisesinde okuyan büyüklerimiz var. Alman mühendisler gelmiş. İlk uçaklar üretilmiş burada. Sonradan bu uçakların üretimi iptal edilmiş, ithal uçaklar gelmeye başlamış. Çıraklık mektebine giden insanlar usta oluyorlar, işi biliyorlar, Kayseri sanayisine can veriyorlar. Bu konuyu vurgulamak lazım. Burada temelini atacağımız okulu çok önemsiyoruz.