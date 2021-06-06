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HaberlerEğitim HaberleriKayseri lise taban puanları 2021! Kayseri LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Eğitim
Haber Giriş: 06.06.2021 - 15:55 | Son Güncelleme:

Kayseri lise taban puanları 2021! Kayseri LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

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Kayseri lise taban puanları 2021! Kayseri LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

LGS sonrası en önemli konulardan biri de lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Kayseri' de sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak eden öğrenciler, sınav sonuçları belli olduğunda kendi yüzdelik dilimleri ve puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Kayseri LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Diyarbakır'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180473,95190,450,01
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180461,76840,990,45
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238449,17311,810,48
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238439,00022,671,82
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238430,95673,491,89
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238422,3084,51,86
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204411,98415,922,84

 

KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120411,21226,040,54
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238410,85436,093,5
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120399,95327,874,48
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip LisesiHazırlık + 4 yılErkekArapça90399,35117,980,01
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90398,35418,151,5
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce150398,21848,180,15
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150397,47848,313,26
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90394,17998,921,25
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60392,50329,242,96
KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce150388,426610,056,27
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120387,150610,314,06
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce180373,25113,441,39
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30371,799113,798,88
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30367,756214,87,39
KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce60366,217315,28,32
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce180347,860620,278,63
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30346,516620,6714,24
KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60341,383222,239,12
KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150335,7935246,95
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30326,288827,1614,89
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30318,566329,9114,69
KAYSERİ / YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce30318,350229,998,5
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30306,457534,5314,96
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30300,447936,9814,49
KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce30298,847237,6613,34
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30298,674737,7316,13
KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30295,034639,3119,23
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30274,339749,2532,02
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30266,471853,4736,49
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30264,180254,7634,59
KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170233,559573,895,93
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30205,762290,9210,87
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90204,895891,3321,21
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