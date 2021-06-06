Kayseri lise taban puanları 2021! Kayseri LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Diyarbakır'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri da dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Antalya'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 473,9519 0,45 0,01 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 461,7684 0,99 0,45 KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 449,1731 1,81 0,48 KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 439,0002 2,67 1,82 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 430,9567 3,49 1,89 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 422,308 4,5 1,86 KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 411,9841 5,92 2,84