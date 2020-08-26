Kaypak ne demek? Kaypak nedir? Kaypak TDK kelime anlamı

Dilimizde sıkça kullanılan kaypak kelimesi kullanıldığı cümledeki şekle göre farklı anlamlar kazanır. Bu yazımızda sizler için kaypak nedir? Ne demektir? Detaylı bir şekilde derledik.

Kaypak Ne Demek?

TDK’da iki farklı anlamı bulunan kaypak sözcüğü, birinci anlamı ile kaygan, kaygan yol, kayağan ve kolaylıkla katılan zemin demektir. İkinci anlamı ile de sözüne güven olmayan, sözünden dönen, dönek, sözsüz kimseyi ifade eder. Halk dilinde kaypak sözcüğü, sözünde durmayan kişilere yönelik söylenen bir sözcüktür. TDK’daki kelime anlamı ile doğru orantılı bir kullanımı vardır. Bu kelime kullanıldığı cümleye göre farklı anlam kazanır. Bu nedenle tam ne anlama geldiğini söyleyebilmek için cümlenin anlam bütünlüğünü incelemek gerekir.

Kaypak, kelime anlamı olarak sözüne güven olmayan, dönek ve güvenilmez kişileri ifade eder. Halk arasında yaygın bir kullanımı olan bu kelime sözüne güven olmayan kişileri nitelerken aynı zamanda kaygan yol anlamı da taşıyor. Bu kelime, cümlede kullanıldığı şekle göre anlam kazanıyor. Geçmiş medeniyetlerden dilimize geçen kelimeler arasında yer alan bu kelime, genellikle kişilere verilen bir sıfat olarak kullanılıyor. Aynı zamanda kaypak sözcüğü, içi peynirli bir çeşit tayt böreğine verilen isim olarak da biliniyor.