Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözlerinin her biri ataların tecrübelerinden süzülerek aktarılan nasihatlerdir. Her bir atasözünde çok önemli olan ve herkesin hayatına dokunacak şekilde öğüt vermektedir. Atasözlerindeki verilen öğütlerin anlaşılması için atasözlerindeki anlam bilinmelidir. Türk Dil Kurumunda yer alan atasözleri sözlüğünden anlamı öğrenilebilir.

Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Geniş çaplı olaylar, küçük olarak görülen bazı unsurların zamanla insanları etkileyerek durum öyle bir yere gelir ki ansızın durum patlak verir. Olayların daha da büyümeden çözülebilmesi için çözüm aranmalıdır. İş işten geçmeden önlemlerin alınması gerekmektedir. İçin için büyümekte olan duygu çok fazla zaman geçmeden patlak verebilir.

Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz Atasözünün Cümledeki Örnekleri

Boşuna daha fazla uğraşma artık kaynayan kazan kapak tutmaz.

Sen yapacağını yaptın artık kendini yorma kaynayan kazan kapak tutmaz.