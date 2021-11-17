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Kaynak suyu nedir, nasıl anlaşılır? Doğal kaynak suyu içilir mi, saf mıdır?

#Kaynak Suyu#Doğal Su#Yeraltı Suyu
Kaynak suyu nedir, nasıl anlaşılır Doğal kaynak suyu içilir mi, saf mıdır

Yeraltı suları olarak da bilinen Kaynak suları tamamen doğal şartlarda kayaların altında birikmiş olan ve yüzeye çıkması zamanla gerçekleşen sulardır. Kaynak suları kendine has özellikler barındıran ve bulunduğu yeraltından izler taşıyan sulardandır. Kaynak suyu nedir, nasıl anlaşılır ve doğal kaynak suyu içilir mi saf mıdır? Sorularının yanıtları hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Doğal kaynak suları yeryüzünden yeraltına sızarak belirli bir şekilde toplanan sulardır. Doğal olmalarının yanı sıra içeriklerinde birden çok madde bulunabilmektedir.

 Kaynak Suyu Nedir? Nasıl Anlaşılır?

 Kaynak suyu yeraltında varolan geçirgen kayaçlar sayesinde yerin alt tabakalarında toplanarak Kaynak haline gelen sulardır. Yeraltı kaynak suları belirli bir alanda birikerek başka bir alanda kayna oluşturan ve ortaya çıktıkları yere ise kaynak adı verilen sulardır.

 Kaynak suları oldukça ham ve doğal sular olmalarının yanında yer altında bulunan kayaçların ve minerallerin etkilerini yoğun olarak taşımaktadır. Bu nedenle tatları sert olarak bilinmektedir.

 Yer altı suları yağmur sularının yer altında birikmesi ile belirli bir alandan çıkması yani kaynaktan ortaya çıkması ile oluştukları için soğuk olmaktadır. Kaynakların çıktıkları bölgede yeraltı sıcaklık etmenleri bulunuyor ise bu kaynaklardan çıkan suların da sıcak olduğu görülmektedir. Yeraltı su kaynaklarının en önemli özelliği çıktıları bölgenin ikliminden ve sıcaklığından etkilenmemeleridir. Örneğin sıcak iklim şartlarında ortaya çıkan bir su kaynağı oldukça soğuk iken soğuk iklim şartlarında ortaya çıkan su kaynağı sıcak olarak kendini göstermektedir.

 Su kaynakları ile ortaya çıkan doğal sular ayrıştırıldıklarında mineral seviyeleri yüksek olan sulardır. İnsan sağlığı için belirli aşamalardan geçirilerek sağlıklı su olarak ortaya çıkabilmektedir. Doğal kaynak suları yeryüzüne en uzak yeraltı mesafelerinden elde edilmeleri ve kaynaklarının ortaya çıktığı yerlerde kirlenme olmaması sayesinde doğallıklarını algılamak mümkündür. Sağlıklı ambalaj ve saklama koşullarında doğallıklarının bir kısmını kaybetmeden saklanabilmektedir.

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 Doğal su kaynaklarından elde edilen sular eğer sıcak su kaynağından elde ediliyor ise sıcaklığını düşürmek için başka bir su ile karıştırıldıklarında istenilen doğal vitamin ve mineral dengesini kaybetmektedir.

 Doğal sular için bulundukları yeraltı, çıktıkları kaynak ve kaynaktan elde edilen suların görmüş olduğu işlemler çok önemli olmaktadır. Aynı kaynaktan çıkmasına rağmen saklama veya ayrıştırma işlemlerinde oluşan farklılıklar suyun kalitesini etkilemektedir.

 Kaynak suları sağlıklı olabilmesi için öncelikle test ve onaya tabi tutulması gereken sulardır.

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 Doğal Kaynak Suyu İçilir Mi? Saf Mıdır?

 Doğal kaynak suları yeryüzünden yeraltına sızarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle hava alanı kirletilmiş olan bölgelerde yer alan yeraltı su kaynaklarının sağlık bakımından tüketilmesinin doğru olmadığı ortaya koyulmaktadır. Doğal kaynak suları şehirleşme oranının artması ve kimyasal maddelerin yahut atıkların çok yoğun olmasından dolayı bu bölgelere yakın olan kaynaklardan su içmek sağlığa zararlı olabilmektedir.

 Şehirlerden uzak dağlarda yer alan su kaynakları ise daha temiz su kaynakları arasında bulunmaktadır. İçilmesi ise çıktığı kaynağın temizliğine göre değişmektedir.

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 Doğal su kaynakları yer altında birikmiş su özelliğinde oldukları için biriktikleri yer altının kayaç yapısından da özellik barındırmaktadır. Yer altında kireçli taşların varlığı suyun da kireç oranını yükseltebilmektedir. Kaynak sularının içerisinde bununla beraber mineral bakımından daha zengin oldukları bilinmektedir.

 Kaynak suları içerisinde saf su özelliğinde oldukları için insan sağlığına uygun olacak şekillerde ve standartlarda arıtılmaları ve ayrıştırılmaları gerekmektedir.

 Doğal kaynak sularının saf olup olmadığı da belirli testlerden geçirilerek ortaya konulmaktadır. Saf su kaynaklarının var olabilmesi ise uzun süre yeraltında çıkmayı bekleyen suların uzun zaman sonra bir kaynak ile ortaya çıkmış olması ile mümkün olmaktadır.

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#Kaynak Suyu#Doğal Su#Yeraltı Suyu

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