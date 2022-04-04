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Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Öz Türkçe bir sözcük olan kaynak, kaynamak fiilinden türetilmiştir. Bir şeyin çıktığı ya da göründüğü yere kaynak adı verilir. Kitap yazarken ya da araştırma yaparken faydalanılan eserler de kaynak olarak adlandırılır. Bu kelime birçok kalıp ifadede de yer alır. Örnekler: 1- Kaynak Gözü 2- Kaynak Kitap. Kaynak kelimesinin eş anlamlısı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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  Kaynak sözcüğüyle zıt anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Çıkış Yeri 2- Mahreç 

 Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 1- Memba

 2- Temel

 3- Menşe

 4- Esas 

 Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 1- MEMBA: 

 Dilimize Arapçadan geçen memba kelimesi kaynak sözcüğü ile eş anlamlıdır. 

 Örnek cümleler: 

 1- Uygarlığın membaı olan Mezopotamya'da başta Sümerler ve Hititler olmak üzere birçok medeniyet kurulmuştur.

 2- Tasavvufun membaın Vahdeti Vücut felsefesi yer alır. 

 2- TEMEL 

 Bir yapının en önemli parçasına temel denir. Temel asıl ve kök anlamında da kullanılır. 

 Örnek Cümle: 

 ''Kişi hürriyeti ve güvenlik, temel haklarımız arasında yer alır.'' 

 3- MENŞE:

 Dilimize Arapçadan geçen menşe kelimesi Neşet etmek fiilinden türetilmiştir. Neşet etmek ortaya çıkmak ve görünmek anlamına gelir. Menşe kelimesi ise hem sebep hem de kaynak manasında kullanılır. 

 Örnek Cümle: 

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 ''Menşei Türkiye olan ürünleri almaya özen gösteriyoruz.'' 

 4- ESAS: 

 Esas kelimesi kaynak ve temel sözcükleriyle eş anlamlıdır. 

 Örnek Cümle: 

 ''İşin esası sandığın gibi değil.2'

 

 

 

 

 

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