Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Kaynak sözcüğüyle zıt anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Çıkış Yeri 2- Mahreç
Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Memba
2- Temel
3- Menşe
4- Esas
Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)
1- MEMBA:
Dilimize Arapçadan geçen memba kelimesi kaynak sözcüğü ile eş anlamlıdır.
Örnek cümleler:
1- Uygarlığın membaı olan Mezopotamya'da başta Sümerler ve Hititler olmak üzere birçok medeniyet kurulmuştur.
2- Tasavvufun membaın Vahdeti Vücut felsefesi yer alır.
2- TEMEL
Bir yapının en önemli parçasına temel denir. Temel asıl ve kök anlamında da kullanılır.
Örnek Cümle:
''Kişi hürriyeti ve güvenlik, temel haklarımız arasında yer alır.''
3- MENŞE:
Dilimize Arapçadan geçen menşe kelimesi Neşet etmek fiilinden türetilmiştir. Neşet etmek ortaya çıkmak ve görünmek anlamına gelir. Menşe kelimesi ise hem sebep hem de kaynak manasında kullanılır.
Örnek Cümle:
''Menşei Türkiye olan ürünleri almaya özen gösteriyoruz.''
4- ESAS:
Esas kelimesi kaynak ve temel sözcükleriyle eş anlamlıdır.
Örnek Cümle:
''İşin esası sandığın gibi değil.2'