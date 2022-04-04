Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Kaynak sözcüğüyle zıt anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Çıkış Yeri 2- Mahreç

Kaynak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Memba

2- Temel

3- Menşe

4- Esas

Kaynağın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK)

1- MEMBA:

Dilimize Arapçadan geçen memba kelimesi kaynak sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Örnek cümleler:

1- Uygarlığın membaı olan Mezopotamya'da başta Sümerler ve Hititler olmak üzere birçok medeniyet kurulmuştur.

2- Tasavvufun membaın Vahdeti Vücut felsefesi yer alır.

2- TEMEL

Bir yapının en önemli parçasına temel denir. Temel asıl ve kök anlamında da kullanılır.

Örnek Cümle:

''Kişi hürriyeti ve güvenlik, temel haklarımız arasında yer alır.''

3- MENŞE:

Dilimize Arapçadan geçen menşe kelimesi Neşet etmek fiilinden türetilmiştir. Neşet etmek ortaya çıkmak ve görünmek anlamına gelir. Menşe kelimesi ise hem sebep hem de kaynak manasında kullanılır.

Örnek Cümle:

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''Menşei Türkiye olan ürünleri almaya özen gösteriyoruz.''

4- ESAS:

Esas kelimesi kaynak ve temel sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Örnek Cümle:

''İşin esası sandığın gibi değil.2'