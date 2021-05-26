Kaymakamlık sınavı başvuruları başladı

ÖSYM’den yapılan açıklama şöyle: “Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-Kaymakamlık Kılavuzunda yer alıyor. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.”