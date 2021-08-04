Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
10 Temmuz’da yapılan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
2021-KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI
10 Temmuz tarihinde uyguladığımız İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 4, 2021
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/tfsiOmTm1j sitemizden öğrenebilirler.
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. @suleymansoylu @TC_icisleri