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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.08.2021 - 10:15 | Son Güncelleme:

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

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Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

10 Temmuz’da yapılan 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2021-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2021-KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI

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