Kaymakamın görevleri ve yetkileri nelerdir? Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar

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Kaymakamlar ilçenin mülki amirleri olarak bilinmektedirler. Kaymakamlar hem Türkiye'de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer almaktadır. Ülkemizde yerel idarelerde kaymakamın görevleri belirlenmiştir. Kaymakamlar doğrudan valiler tarafından atanan kişilerdir. 5442 sayılı il idaresi kanunu ile birlikte kaymakamların görevleri belirlenmiştir. Her kaymakamın görevi aynıdır. Kaymakamlar yapılan kaymakamlık sınavı ile birlikte atanırlar. Kaymakam olmak için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartları yerine getiren kişiler kaymakam olarak göreve başlarlar.

Kaymakamın Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

1) Halk İhtiyaçlarını Karşılar

Kaymakamın en önemli görevleri arasında halkın ihtiyacını karşılamaktır. İlk olarak bir kaymakam görev verdiği kişiler ile birlikte halkın ihtiyaçlarını denetler. Halkın ihtiyaçlarını yerine getirir ve onlara daha da refah bir ortam sağlar. Bunun için de diğer bakanlıklar ile birlikte görüşmeler yaparak halkın ihtiyaçlarını karşılarlar. Bu görev kaymakamın asli görevleri arasında yer alan bir görev olarak bilinir.

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2) Devir ve Teftiş Görevi

Kaymakamın bir diğer görevi ise devir ve teftiş görevidir. İlk olarak ilçe bucaklarında her türlü teşkilatın devir ve teftişini kaymakam yapar. Kaymakam belirli bir süre teftiş yaptıktan sonra herhangi bir müdahale söz konusu olduğu durumda bu müdahaleyi yapmak ile görevli olan bir mülki amirdir. İlçe bucaklarını sık sık denetleyen kaymakam burada meydana gelen usulsüzlüklerin de önüne geçmiş olur. Aynı zamanda ilçe bucaklarda yer alan bütün kurumlar doğrudan kaymakamlığa bağlıdır.

3) Kolluk Kuvvetleri Denetler

İlçede yer alan kolluk kuvvetleri kaymakamlara bağlıdır. Bu kişiler ilçe güvenliğini sağlamaktadırlar. Bunun için kolluk kuvveti amiri görevi devlet tarafından kaymakama verilmiştir. Kaymakamlar doğrudan belirli periyotlar ve düzen eşliğinde bu kuruluşları kontrol eder ve denetler. Bu kuruluşlarda ki herhangi bir yanlış söz konusu ise kurumların atamasını yapar. Aynı zamanda kolluk kuvvetlerine doğrudan emir veren kişi yine kaymakam olarak bilinmektedir.

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4) Resmi Törenler

Kaymakamların en önemli görevleri arasında resmi törenler gelmektedir. Resmi törenlerde başkanlık ederler ve bu görev kanun ile birlikte onlara verilen bir görevdir. Bu yapılan törenlerde tebrikleri de yine kaymakamlar kabul eder.

Kaymakamın Sorumlu Olduğu Kurumlar

1) Özel Kolluk Kuvvetleri

Kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar arasında kolluk kuvvetleri gelmektedir. Bir ilçede düzeni ve refah ortamının sağlanması için özel kolluk kuvvetleri devamlı olarak çalışmaktadır. Kaymakamlar doğrudan bu kurumlara emirler vererek onlara yeni görevler tayin edebilirler Kanun ile belirlenen görev ve yetkiye göre kaymakamlar özel kolluk kuvvetlerinin mülki amirleridir.

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2) Devlet Daireleri

İlçede yer alan devlet dairelerinden de yine kaymakam sorumludur. Kaymakam bu devlet dairelerini düzenli olarak denetler ve bu devlet dairelerinin düzenini sağlamak ile mükelleftir. Aynı zamanda tespit ettiği usulsüzlükleri de üst kişilere bildirirler.

3) Belediye İdareleri

Yine ilçede yer alan belediye idareleri kaymakamın sorumlu olduğu kurumlar arasında yer almaktadır. Belediye idareleri kaymakama bağlı olduğundan dolayı sürekli olarak gerekli görev ve yetkilerini yapmakla mükelleftirler.

4) Köy İdareleri

İlçede eğer köy var ise köy idareleri de yine kaymakamın sorumlu olduğu yerlerdendir. Kaymakamlar yine buraların idarelerini denetleyen kişi olarak bilinmektedir.