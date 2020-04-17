Kayıt donduracak araştırma görevlileri için YÖK kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uzaktan öğrenime devam etme imkanı bulunmayan önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim öğrencilerine bahar dönemiyle sınırlı kalmak şartıyla kayıt dondurma hakkı vermişti. Dondurulan bu süre eğitimi tamamlamak için gereken azami süreden sayılmayacak. Ancak 50/d, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlilerinin kayıt dondurmaları konusunda tereddütler doğmuştu. YÖK, bu konudaki tereddütleri ortadan kaldıracak yeni bir karar aldı. YÖK tarafından üniversitelere gönderilen Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er imzalı yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Araştırma görevlilerinin kayıt dondurmalarına karar verilmesi halinde, kayıt dondurulan sürenin araştırma görevlisi kadrosunda azami bulunma sürelerine de eklenmesi; Tez aşamasında ilgili tez danışmanının görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca kayıt dondurma işleminden yararlanacağına karar verilenlerden, aynı zamanda geçici kadro tahsisi yapılmış olanların, kadrosunun bulunduğu üniversiteye geçiş işlemlerinin başlatılması, hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

AZAMİ SÜRE NEDİR?

Okul bitirmek için gerekli azami süre bölümlere göre farklılık gösteriyor. Öğrencilerin diploma alabilmeleri için bu süre içerisinde okulu bitirmeleri isteniyor. Bu süre, önlisansta dört yıl, lisans programları için yedi yıl, eczacılık gibi beş yıllık lisans programları için sekiz yıl, tıp gibi altı yıllık programlar için ise dokuz yıl. Üniversiteliler kayıt dondurduklarında, dondurulan süre azami süreye dahil ediliyordu. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için kayıt dondurulduğunda bu, azami süreye dahil edilmeyecek. 50/d, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki araştırma görevlileri kayıtlarını dondurduklarında ise araştırma görevlisi kadrosunda azami bulunma sürelerine eklenecek.