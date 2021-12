Kayısı hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Kayısı en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Haberin Devamı

Her evde severek tüketilen meyvelerden biri de, kayısıdır. Kayısı meyvesinin en çok tüketildiği mevsim yaz mevsimidir. Kayısı yaz aylarında marketteki yerini alarak, tüm müşterilere sunuluyor.

Kayısı Hangi Mevsimde Yetişir ve Toplanır?

Her meyvenin yetişme süreci bulunuyor. Meyvelerin yetişme süreci tamamen mevsimseldir. Her mevsimde yetişen ürünler oldukça az sayıdadır. Kayısı meyvesini seven kişiler taze dönemlerini merak ederek bir takım araştırmalar yapıyor. Kayısı meyvesi özellikle sıcak yaz aylarında toplanan ve satışa sunulan bir meyve çeşididir. Kayısı meyvesi kışın satışa sunulan bir meyve türü değildir.

Kayısı En Taze Hangi Ayda Markette Olur ve Bulunur?

Kayısı meyvesi sevilen meyve türleri arasında bulunuyor. Kayısı meyvesini taze olarak marketlerde bulunduğu bir dönem bulunuyor. Kayısı meyvesi bir yaz meyvesi olduğu için, Haziran ayından itibaren marketlerde satışa sunuluyor. Taze olarak kayısı satın almak isteyenler yaz aylarında marketlere giderek taze kayısı ürünlerine ulaşabiliyor. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kayısı marketlerde yerini alıyor.