Kayısı Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kayısı Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kayısı ağaçları az bir bakımla çok fazla ürün verebilir. Hatta bazı ortamlarda bu bakım bile olmadan kendi kendine yetişebilmektedir.

Kayısı Ağacı Nedir?

Kayısı ağacı gülgiller familyasında olan bir meyvenin ağacıdır. Meyvesi olan kayısı ise son derece faydalıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda cilt ve saç üzerinde olumlu etkisi vardır. Kayısının meyvesi de çekirdeği de faydalıdır. Kayısının altı farklı çeşidi bilinmektedir ve yetiştirilmesi son derece kolaydır.

Kayısı ağacının çiçekleri ise nisan ayının sonuna doğru açar. İki ay boyunca çiçekleri kalır ve sonra haziran ayının ortalarında meyve vermeye başlar. Yetiştirilmesi son derece kolay olan bir ağaçtır. Meyveleri dışında kayısı yağı ve çekirdeği de faydalı olan bir meyvedir. Bu ağacın meyvesi olan kayısının kuru ve yaş halinin her ikisi de tüketilmektedir.

Kayısı Ağacı Nerede Yetişir?

Kayısı ağacı dünyanın her yerinde rahatlıkla yetişebilen bir ağaç türüdür. Hatta evinizin bahçesinde bile kolay bir şekilde yetiştirmeniz mümkün olacaktır. Ülkemizde ise en çok Malatya bölgesinde yetişmektedir. Bu ağaç kimi zaman kendi kendine bile yetişebilmektedir. Doğal yollarla büyüyebilen ve zahmetsiz bir ağaç türüdür.

Kayısı üretiminde, Türkiye dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye dışında İtalya ve ispanya gibi ülkelerde de üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde Malatya ilk sırada yer almaktadır. Ama Malatya dışında Kars, Iğdır, Elazığ, Erzincan, Mersin, Muş ve Hatay bölgelerinde de yetiştirilmesi söz konusudur. Farklı cinsleri bulunmaktadır.

Kayısı Ağacı Nasıl Yetişir?

Kayısı ağacının yetiştirilmesi oldukça kolaydır ve evin bahçesinde bile yetiştirmek söz konusudur. Ağacın doğal şekilde yetişebilmesi de söz konusudur. Kayısı ağacının boyu beş, altı metreye bulabilmektedir. Nadir olarak daha uzun olabilmektedir. Meyvenin öncesinde çiçekler oluşur ve sonra yeşil renkte meyve oluşur. Bu dönemine çağla adı verilmektedir.

Bu yeşil hali ise zaman içinde olgunlaşır ve rengi sarı ve pembe tonlarına döner. Bu meyvenin üst yüzeyi ise hafif tüylü bir haldedir. Yaprakları ise hafif dişli ve keskin bir şekildedir. Ülkemiz kayısı yetiştiriciliğinde oldukça ileri seviyededir. Ayrıca Akdeniz’e yakın olan Avrupa ülkelerinde de yetiştirilmesi söz konusudur.

Kayısı Ağacı Bakımı

Kayısı ağacının bakımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle kayısı ağacının güneşi ve ışığı sevdiğinin unutmamak gerekir. Güney kısımlarda ekimi ve bakımı daha kolay olmaktadır. Kumlu, humuslu veya kireçli olan topraklarda ise daha sağlıklı yetişmektedir. Dikim için ilkbaharda hazırlanılmalı ve sonbahara kadar bekletilmelidir. Ayrıca birden fazla ağaç dikilecekse aralarında en az 10 metreden fazla yer bırakılmalıdır.

Kayısı Ağacı Özellikleri

Kayısı ağacı meyvesi son derece faydalı olan bir ağaç türüdür. Bakımı ise oldukça kolaydır. Bu ağaç yağışlardan etkilenebilir. Bu nedenle yağışlı havalarda korunması gerekir. Çünkü yağış ve fırtına meyvelerine zarar vermektedir. Çiçeklenme döneminde yağmura maruz kalırsa, meyveleri daha az olacaktır.

Meyve verdikten sonra yağışa maruz kalırsa, meyveleri zarar görecektir. Kayısı hem meyve olarak tüketilir hem de reçel yapılabilir. Ayrıca çekirdeği de faydalıdır. Meyveleri vücut için çok faydalıdır. Kayısı ağacı orta boy bir ağaçtır. Meyveleri ise ceviz büyüklüğünde olmaktadır. Sulu ve tatlı bir lezzete sahiptir.

Kayısı Ağacının Faydaları Hakkında Bilgi

Kayısı lifli bir yapıya sahiptir ve düşük kalorili bir meyvedir. Diyet listelerinde yer alması gereken bir üründür çünkü bağırsak hareketlerini düzenler. Bağırsakların düzenli çalışması için kayısı tüketmek gerekir. Kayısının faydaları şunlardır;

l Bağırsakların sistemli çalışmasını sağlar ve kabızlık sorununun önüne geçer.

l Lifli yapısı ile vücudun sistemli çalışmasına destek olur.

l Kansere yakalanma riskini azaltır. Serbest radikallerin vücutta oluşturduğu hasarı azaltmaya destek olur.

l Yapısında bulunan C vitamini ile kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

l Kayısının yapısında demir bulunur. Bu da anemi sorunu yaşayanlar için fayda sağlayacaktır.

l Kayısı çekirdeğinin yapı cildin genç ve parlak görünmesine yardımcı olacaktır.

l İçeriğinde C vitamin dışında A vitamini de bulunmaktadır. Çekirdeğinde ise Antioksidan bulunur.

l Göz problemlerinin oluşmasını ve ilerlemesini önler.