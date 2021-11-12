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Kayınço ne demek, ne anlama gelir? Kayınço kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Kayınço#Nedir
Kayınço ne demek, ne anlama gelir Kayınço kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Akrabalar içerisinde merak edilen durumlar arasında kayınço gelmektedir. Özellikle akraba terimlerini karıştıran kişiler bu konuda internet üzerinden araştırma yapmaktadır. Peki Kayınço ne demek, ne anlama gelir? Kayınço kelimesinin TDK sözlük anlamı üzerine merak edilen bilgiler.

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 Akrabalar arasında en çok duyulan kelimeler içerisinde kayınço gelir. Ancak aynı zamanda tam olarak ne anlama geldiği merak edilen kelimeler arasında da yer alır. Çünkü akrabalar arasında dile getirilen bu sözcük çoğu zaman anlam açısından karıştırılır

 Kayınço Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Kayınço kelimesi akrabalar içerisinde kadın ve erkeğe göre değişkenlik göstermektedir. Daha doğrusu bir kadına göre kocasının ve bir erkeğe göre karısının erkek kardeşi kayınço olarak ifade edilir. Yani eşler arasında karşı tarafın erkek kardeşi olarak anlatmak mümkün. Aslında Kayın birader olarak uzun şekilde ifade edilir. Ancak daha samimi ve sevgi manasında kayınço kelimesi kullanılmaktadır.

 Kayınço Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Akrabalar arasında genelde bazı terimler kısaltılır ve farklı biçimlerde ifade edilir. Bunlar arasında kayınbirader gelmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden kayınço kelimesi, eşler arasında karşı tarafın erkek kardeşi olarak bilinmektedir. Yani kadına göre kocasının erkek kardeşi ve erkeğe göre karısının erkek kardeşi olarak öne çıkar. Kayınpederler olan normal terim kısaltılmış hali üzerinden kayınço şeklinde ifade edilir. Bu genel olarak daha sıcak, samimi ve sevgi şeklinde olduğu için bu biçimde öne çıkar.

 

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#TDK#Kayınço#Nedir

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