Kayaç döngüsü nedir ve nasıl gerçekleşir? Kayaç döngüsü aşamaları ve örnekleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Malatyada görülmemiş protesto Sebebi belli olduMalatya'da görülmemiş protesto! Sebebi belli oldu#Yeni Malatyaspor
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Konyada facia: 6 kişi hayatını kaybettiKonya'da facia: 6 kişi hayatını kaybetti#Konya
Aile içi şiddete sıradışı önlem Ultraviyole ışıkla görünür oluyorAile içi şiddete sıradışı önlem! Ultraviyole ışıkla görünür oluyor#Aile İçi Şiddet
Teknoloji devinin başı belada 5 milyon euro cezaya çarptırıldıTeknoloji devinin başı belada! 5 milyon euro cezaya çarptırıldı#Apple
Teslaya inceleme Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyorTesla'ya inceleme! Şikayetler art arda geliyor... Soruşturma devam ediyor#Tesla
Asansörde tecavüz girişimi davasında kararAsansörde tecavüz girişimi davasında karar!#Esenyurt
Cinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı Gerçek böyle ortaya çıktıCinayeti 14 yaşındaki kızının üzerine yıktı! Gerçek böyle ortaya çıktı#BURSA
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
Ünlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verinÜnlü oyuncunun annesi dev yapım şirketini aramış: Oğlumun tuvalete gitmesine izin verin#Tom Holland
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kayaç döngüsü nedir ve nasıl gerçekleşir? Kayaç döngüsü aşamaları ve örnekleri

#Eğitim#Araştırma#Kayaç Döngüsü Nedir
Kayaç döngüsü nedir ve nasıl gerçekleşir Kayaç döngüsü aşamaları ve örnekleri

Kayaç döngüsü, yer kabuğunu oluşturmakta olan üç temel kayaç türünde meydana gelmektedir. Bu kayaç türlerinde gerçekleşen döngü önemli olmaktadır. Yeryüzünde kayaç döngüsü sonucu oluşmuş olan pek çok kayaç bulunmaktadır. Bu kayaçlar başta insanlar olmak için bazı canlılar için önem arz etmektedir. İnsanlık bu kayaçları çeşitli şekillerde ve alanlarda kullanmaktadır. Bunun yanında maddi olarak da getirisi vardır. İşte, kayaç döngüsü hakkında tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Yeryüzünde var olan kayaçların bir döngü içinde olduğu bilinmektedir. Bu kayaçlar türlerine göre farklı işlemlerden geçerek başka bir şekle sahip olmaktadırlar. Ancak bu döngünün süresi oldukça uzun zaman dilimlerinde gerçekleşmektedir. Bu süreç içerisinde kimyasal ve fiziksel aşınma, çözünme gibi pek çok faktör rol oymamaktadır.

 Kayaç Döngüsü Nedir ve Aşamaları Nelerdir?

 Yer kabuğunu meydana getirmekte olan üç tane temel kayaç türü bulunmaktadır. Bu kayaç türleri tortul, başkalaşım ve magmatik kayaç olarak adlandırılmaktadır. Bu kayaçların günümüze kadar birçok değişiklik yaşadığı ortaya konmaktadır. Bundan dolayı kayaçlar devamlı olarak birbirleri ile dönüşüm içinde olmaktadır. Magmatik kayaçların bir kısmı hem sıcaklık hem de basınç ile matemorfik kayaçlara dönüşmektedir. Bir kısmı ise hem fiziksel hem de kimyasal ayrışmaya uğrayarak sonrada birleşerek tortul kayaçlara dönüşmektedir. Kısaca kayaç döngüsü, magmatik, tortul ve başkalaşım kayaçların birbirine dönüşmesi şeklinde açıklanmaktadır. Döngü içinde soğuma ve katılaşma, ayrışma ve aşınma, sıkışma ve çimentolaşma gibi değişimler olmaktadır.

Haberin Devamı

 Ancak yer kabuğunu meydana getiren tüm kayaçlar kökenini magmadan almaktadır. Magmanın soğuması sonucu en başta magmatik kayaçlar meydana gelmektedir. Magmatik kayaçlar çözünmeye ve ayrışmaya uğrayarak ayrı boyutlarda materyaller oluşmaktadır. Bu materyallerin çukurluk yerlerde üst üste tortullanma ve çimentolaşma yaşaması ile tortul kayaçlar ortaya çıkmaktadır. Son olarak magmatik ile tortul kayaçlar hem yüksek basına hem de yüksek sıcaklığa maruz kalmaktadır. Bunun sonucunda mineral ve yapılarında değişim meydana gelir. Bu değişim sonucu başkalaşım kayaçlar oluşmaktadır.

 Gözenekli ya da Boşluklu Yapı

 Gözenekliliği çok olan kayaçlar, aşındırma ve süreçlerine karşı dayanıksız olmaktadır. Hem gözenekler hem de boşluklar boyunca kayacın iç kısmına hakim olan aşındırma ile süreçleri vardır. Bunun sonucunda kayaçta parçalanma meydana gelmektedir. Yalnızca birbirleri ile ilişkili olan gözeneklerin durumu farklı etkenlere bağlı olarak değişmektedir. Örnek olarak tortul kayaçlarda gözeneklilik kayacı oluşturan unsurların şekline, düzenine, elenme derecelerine göre değişebilmektedir. Ayrıca kayaçtaki erime boşlukları ve kırılmalar neticesinde oluşan çatlak yarık gibi boşluklar içermesine bağlı olarak da değişmektedir.

Haberin Devamı

 Tabakalı ve Şistli Yapı

 Şistleşme ile tabakalaşma yüzezleri aşındırma etmenleri ve süreçlerine karşı kayacın dayanıksız kısmını teşkil etmektedir. Böyle yerlere kolaylıkla giren aşındırma etmenleri kayacın parçalanmasına neden olmaktadır.

 Erime Özelliği

 Kalker, kaya tuzu ve jips gibi bazı kayaçlar suda erimektedir. Suyun asitli olması erimeyi şiddetlendirmektedir. Kalker ile jips benzeri eriyebilen kayaçlar üstünde, erime neticesinde oluşan ve karst topografyası ismi verilen özel bir topografya şekli oluşmaktadır. Bu topografya lapya, obruk, dolin, uvala ve polye gibi karstik şekiller meydana getirmektedir.

 Unsur Çeşitliliği

 Bir kayacı oluşturan unsurlar, hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri açısından ne kadar çeşitli olursa aşınmaya karşı o kadar dayanıksız olmaktadır. Dayanıksız unsurlardaki kolay tahrip olma özelliği ise kayacın parçalanmasına yol açmaktadır. Örnek olarak granit, kuvars, feldspat ve mika biçimlenmiştir. Bunlar kimyasal ayrışmaya karşı dayanıksız durumdadır.

Haberin Devamı

 Kayaç Döngüsü Örnekleri

Magmatik kayaçlar: granit, riyolit, gabro, bazalt, andezit, peridot, diyorit

Tortul kayaçlar: kum, çakıl taşı, kil taşı, çamur taşı

Başkalaşım kayaçlar: mermer, gnays, elmas, şist

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#Araştırma#Kayaç Döngüsü Nedir

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk