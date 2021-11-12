Kavitasyon ne demek, ne anlama gelir? Kavitasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Son dönemlerin merak edilen kelimeleri içerisinde kavitasyon gelmektedir. Bilimsel anlamda hem fiziksel hem de kimyasal bir yapıyı içerdiğini söylemek gerekir. Bu yönüyle sıvı ve gaz üzerinden ele alınan bir ifadesi bulunmaktadır. Günlük yaşamda pek çok farklı alan ile beraber eğitim konusunda da önemli bir yere sahiptir.

Kavitasyon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Buhar dolu kabarcıkların oluşması ile beraber bunun sonucunda aniden patlama kavitasyon olarak bilinmektedir. Özellikle fiziksel bir olay olması ile beraber aynı zamanda bu olay neticesinde bitişik malzemede hasar meydana gelir. Tabii hasar üzerinden hızı ile beraber buhar yapısı söz konusu olduğu vakit kimyasal bir süreç olarak da öne çıkar.

Kavitasyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Genel olarak buhar dolu kabarcıkların meydana gelmesi ve bunun neticesinde patlama yaşanması kavitasyon şeklinde ifade edilir. Özellikle buhar basıncının altına düşmesi ile beraber bu patlama meydana gelmektedir. Bu durum ise makineler açısından belli başlı bazı sektörler noktasında zarar meydana getirmektedir. Daha doğrusu oluşan yoğunluk ve patlama ile beraber hasar oluşturmaktadır. Bu durum hem fiziksel hem de kimyasal açıdan açıklama imkanı vermektedir.