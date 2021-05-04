Kavimler Göçü Nedir? Kavimler Göçü Tarihi, Nedenleri Ve Sonuçları

Milattan önce gerçekleşen bu kavimler göçü özellikle Avrupa üzerinde büyük etkisi olmaktadır. Bir birine baskı oluşturan milletler yeni ve farklı milletler temel atmıştır.

Kavimler Göçü Nedir?

Kavimler göçü pek çok milletin kaderi üzerinde oldukça etkili bir tarihi olay olmaktadır. İlk olarak ana yurtları Orta Asya olan Türk toplumları bir süre sonra yaşadıkları yerler dar gelmektedir. Bunun üzerinde cihan hâkimiyeti için dünyanın dört bir yanına göçler gerçekleşmiştir. Bu göçüklerin en büyüğü daha çok Avrupa kıtasına gerçekleşmektedir.

Bu göçler sonucunda pek çok milletin de hayatları değişmiştir. İlk olarak Türk toplulukları kavimler halinde milatta öne 375 yılında göçmeye başlamıştır. Bu göç sonucunda ortaya çıkan karışıklıklar birçok devletin yıkılıp yeni küçük feodal yapının oluşmasını sağlar. Bu nedenle kavimler göçü Avrupa’nın karışmasında neden olan bir durum olmaktadır.

Kavimler Göçü Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları Nedir?

Kavimler göçü 375 yılında başlayan ve birçok milletin etnik yapısını etkileyen bir durumdur. Temelde kavimler göçünün gerçekleşmiş için birkaç etken bulunmaktadır. Bu etkenlerden ilki güneyde bulunan Çin kültürünün sürekli Türk toprakları üzerine tacizler gerçekleştirmesidir. İlk olarak bunlar yapılırken genellikle Türk topraklarının üzerinde etki sahibi olan beyliklerin arasını bozmak şekildendi olmaktaydı. Bu endenler pek çok Türk devleti ve Türk beylikleri arasında bir çeşit kan davası bulunmaktadır.

Bu kana davası sonucunda ise birçok kavim batıya göç etmek sorunda kalmıştır. Bu göçlerin pek çok Türk devletleri için ve diğer devletler içinde önemli olmuştur. Ayrıca Avrupa ya yani batıya göç edilmesinin diğer sebeplerinden biri de açlık ve kıtlık olmaktadır. Türk devletleri bir süre sonra batıya gerçekleşecek olan göçlerin daha anlamlı olacağı kanınsa varmıştır. Ayrıca orta Asya da pek çok toprak ve suyunda doğası bozulup kuraklıklara dönüşmüştür. Diğer nedenlerinden biri ise Türklerin sahip olduğu Kızıl Elma ideolojisi olmaktadır.

Bu ideoloji ve fikir akımı dünya üzerinde mutlu ve saygılı bir halkın olması için her toprağın Türkler tarafında yönetilmesi gerekir. Çünkü bu topraklar insanlar için oldukça önemli ve birçok birey için yaşanabilir bir hal almasının nedeni budur. Türk devletleri batıya olan akınları sayesinde Avrupa’da pek çok devlet kurmuştur. Sonuçları ise bugün olan birçok Avrupa ülkesinin yapsın ve temeli kurulmuştur. Zamanın en güçlü devletlerinden biri olan Roma devleti batı ve Doğu Roma olarak bölünmüştür.

Bu batı romanın adı ise yine Bizans devleti olarak anılmıştır. Dünya üzerinde Hristiyanlık ikiye bölünmüştür. Ve daha çok batı da olanlar Katolik ve Protestan olurken batı da olan Hristiyanlar ise Ortodoks olmuştur. Devletler bu nedenle aynı dinden olmalarına rağmen savaşımlardır. Türk devletleri ise ilk kez gök tanrı inanıcın Hristiyanlığa bırakmışlardır.

Bu devletlerin askerleri olarak görev yapmışlardır. Bu kavimler göçük sonucunda Ormanlı devleti Türkiye Devleti ve Selçuklu devleti gibi pek çok devlet kurulmuştur. Yaklaşık olacak kavimler göçünden yedi yüz yıl sonra Anadolu Türk yurdu olmuştur. Ve bu sayede kavimler göçü sonucunda şuna ki Avrupa ve Anadolu yapısının tam hali ortaya çıkmıştır.