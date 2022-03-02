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Kavas nedir, ne demek? TDK'ya göre kavas kelimesi anlamı

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Kavas nedir, ne demek TDKya göre kavas kelimesi anlamı

Günlük yaşantıda zaman zaman karşımıza çıkan kelimelerden kavas nedir, ne demek merak ediliyor. Kulağa çok da tanıdık gelmeyen kavas kelimesi kökeni, anlamı ve kullanışı araştırılan terimler arasında yer alıyor. Peki, kavas nedir, anlamı ne? İşte TDK'ya göre kavas kelimesi anlamı ve kullanışı...

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Özellikle basın-yayın organlarında duyulan terimlerden olan kavas kelime anlamı araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, TDK'ya göre kavas anlamı ne, nasıl kullanılır? İşte kavas sözcüğü hakkında merak edilenler...

Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş olan kavas kelimesi TDK'ya göre,

  • Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
  • Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi
  • Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi anlamlarını taşıyor.

Kavas aynı zamanda, Osmanlı döneminde, önemli bir makamı ya da o makamdaki yöneticiyi koruyan silahlı görevliye denilmektedir.

KAVAS KELİMESİ KULLANIMI

"Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse." - Refik Halit Karay

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