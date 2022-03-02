Kavas nedir, ne demek? TDK'ya göre kavas kelimesi anlamı

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Özellikle basın-yayın organlarında duyulan terimlerden olan kavas kelime anlamı araştırmalar arasında yer alıyor. Peki, TDK'ya göre kavas anlamı ne, nasıl kullanılır? İşte kavas sözcüğü hakkında merak edilenler...

Türkçe'ye Arapça'dan geçmiş olan kavas kelimesi TDK'ya göre,

Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli

Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi

Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi anlamlarını taşıyor.

Kavas aynı zamanda, Osmanlı döneminde, önemli bir makamı ya da o makamdaki yöneticiyi koruyan silahlı görevliye denilmektedir.

KAVAS KELİMESİ KULLANIMI

"Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse." - Refik Halit Karay