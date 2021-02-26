Kavanoz Dipli Dünya atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Sıklıkla kullanılan atasözleri günlük hayatta gerçekleşen bazı durumlara en uygun olan cümleler olarak kullanılır. Atasözlerinden biri olan kavanoz dipli dünya sözünün anlamı nedir? Kavanoz dipli dünya atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte Kavanoz Dipli Dünya atasözüyle ilgili bilgiler.
Kavanoz dipli dünya bir atasözüdür. Bazen bir şarkı sözü olarak, bazen televizyonlarda ünlülerin ağızından, bazen de günlük hayatta meydana gelen herhangi bir olayın üzerine duyulabilmektedir. Çok sayıda kişinin karşılaşmış olduğu atasözlerinden biridir fakat genel olarak atasözü olduğu bilinmemektedir. Aynı zamanda tam olarak hangi anlama geldiğini birçok kişi bilmemektedir.
Kavanoz Dipli Dünya Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Sürekli şekilde durum değiştiren, durumuna hiç güvenilmeyen, üzerinde yaşamakta olanlara vefası, sevgi bağı olmayan bir dünyada yaşamaktayız. Tüm bunlara rağmen dünya üzerindeki yaşam sürüp gitmektedir.
Kavanoz Dipli Dünya Atasözünün Cümlede Kullanım Örnekleri
Annemler hariç kavanoz dipli dünyada kimseye güvenmiyorum.
Kavanoz dipli dünyada hayatını bir rüya gibi yaşamakta olan kişiler varmış, bizim haberimiz yok.
Artık bu kavanoz dipli dünyada kimseyi umursamama kararı aldım.