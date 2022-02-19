Kavala nerede, hangi ülkeye bağlı? Kavala'nın neyi meşhur, nüfusu ne kadar?

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Kavala bir ülkeye bağlı sahil kasabasıdır. Günümüzde de gezmek, görmek ve eğlenmek için sahil yerleri tercih edilmektedir. Hem dinlendiren hem huzur veren bu yerler doğayla iç içedir. Kavala bölgesini de insanlar duymamış olabilir. Bu yüzden tanınmaya değer ve rehberinizde bulunması gereken bir yerdir.

Kavala Nerededir?

Kavala Yunanistan ülkesinin kıyı kenti olarak geçen şiddetle önerilen bir tatil merkezidir. Tanımdan da anlayacağımız gibi Kavala Yunanistan ülkesinin sınırları içerisindedir. Bu şehir sahil şehri olarak bilinmektedir. Tam olarak da Doğu Makedonya ve Trakya bölgesindedir.

Dolayısıyla da Kavala şehrinin doğrudan Ege deniziyle kıyısı bulunmaktadır. Bu şehrin güneyinde Toska yer almaktadır. Kuzeyde ise Sanatorio ile komşudur. Kuzey batısında Stavros vardır. Şehrin manzarasının güzel olmasının nedeni ise Thasos adasıyla karşı karşıya olmasıdır. İstanbul ilinden Kavala şehrine gitmek isterseniz 450 kilometrelik bir mesafe gitmeniz gerekmektedir.

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Kavala Hangi Ülkeye Bağlıdır?

Kavala şehri Yunanistan ülkesine bağlıdır. Yunanistan ülkesinin bir şehri yani ilidir. Kavala turizm bölgesi ve sahil yeri olduğu için oldukça fazla konaklama tesisine sahiptir.

Kavala yerinin Osmanlı döneminde önemli bir yeri vardır. Balkanların en önemli merkeziydi. Hatta Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın doğum yeri de Kavala'dır. Bu yer 1912 senesine kadar Osmanlı devlerinin toprakları içerisindeydi.

Kavala şehrinde eski yapılar ve kale bulunmaktadır. Kavala kentinde yer alan evlerin neredeyse tamamı deniz manzarasına sahiptir. Bu şehri gezmeye gittiğinizde limandan başlayabilirsiniz. Şehir kötü kentleşmeden korunmuştur. Şehrin merkezindeki plajda denize girebilirsiniz. Aynı zamanda bu şehir meşhur koylarıyla da ünlüdür.

Kavala'nın Neyi Meşhur?

Öncelikle şu bilinmelidir ki Kavala kenti bir sahil kenti olduğu için sahil kenarlarındaki balık restoranları oldukça ünlüdür. Hem kaliteli hem lezzetli hem de uygun fiyatlıdır.

Yiyecek ve içecek anlamında yöresel olan ve Kavala'da en meşhur yiyecek Kavala kurabiyesi olarak bilinmektedir. Hatta bu lezzetin eski Osmanlı lezzeti olduğu savunulmaktadır. Sade, fıstıklı ve badem ürünüyle süslenmiş üzerinde pudra şekeri olan tatlı bir kurabiyedir.

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Bunun dışında Kavala'nın midyeli pilavı, koulouri, kalamar dolması, caciki, gouna, fava ve feta peyniri meşhur ürünleridir.

Koulouri denilen yiyecek aslında bilinen susamlı Türkiye'de geçen kandil simitlerine benzemektedir. Kavala kentinde bu simitler oldukça sevilmektedir. Midyeli pilavda sahil kenarlarında oldukça fazla tüketilmektedir. Balık çeşidi olarak Kavala kentinde en ünlü yiyecek kalamar dolması ve gouna yiyeceği olarak bilinmektedir. Gouna Uskumru balığının ızgarada pişirilmiş halidir. Oldukça hafif ve lezzetli bulunmaktadır.

Fava ise ana malzemesi mercimek, kekik ve zeytinyağı olan bir meze çeşididir. Caciki isim olarak Türkiye ülkesinde yapılan cacık ürününe benzese de caciki aslında bir mezedir ve içine su katılmamaktadır. Meşhur feta peyniri ise beyaz peynire benzeyen ve tadı oldukça beğenilen bir peynir çeşididir.

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Kavala Nüfusu Ne Kadar?

Kavala nüfusuna geçiş yapmadan önce ülkenin yani Yunanistan'ın nüfusuna bir bakalım. 2020 senesine göre bu ülkenin nüfusu 10,72 milyon olarak bilinmektedir. Kavala turistik şehrinin bu rakam içinde kapsadığı nüfus oranı 60 bin kişidir. Bu nüfusta daha çok Türk halkı ve Müslüman halk yer almaktadır.

Kavala şehri yeni kent yapısıyla ve eski tarz bozulmamış mimari yapılarıyla her yıl binlerce turisti misafir etmektedir.