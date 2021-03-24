Kauçuk Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Kauçuk Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Kauçuk ağacını daha yakından tanımak isteyeceksinizdir. Bu iri yapraklı ve hoş görünümlü bitki hakkında bazı bilgileri ana başlıkları ile hazırladık.

Kauçuk Ağacı nedir? Kauçuk Ağacı Hakkında Bilgiler

Kauçuk Ağacı doğal ortamında 30-40 metreye kadar uzayabilen silindirik ve odunsu bir yapıya sahiptir. Dört mevsim yeşil yapraklı ve geniş taçlı kauçuk ağacının gövdesi ise pul pul ayrılan bir özelliğe sahiptir. Kauçuk ağacının anavatanı ülkemiz değildir. Bu nedenle doğal gelişimi ülkemizde yoktur.

Kauçuk Ağacının Latince İsmi

Bitki biliminde yani " botanik" te, bitkiler Latince isimlendirilir. Kauçuk Ağacının ( Hevea Brasiliensis ) Latince ismi " Fıcus Elestica" olup, sütleğengiller denilen bir familia mensubu bitkidir.

Kauçuk Ağacının Özellikleri

Kauçuk Ağacı Amazonlara özgü bir öz sıvıya sahiptir. Bu sıvıya " kauçuk " denir. İşte Kauçuk ağacından bu madde elde edilir. Salon bitkisi olarak pek sevilen Kauçuk Ağacının birkaç çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde bilinen türü kalın yeşil yapraklı olan Ficus Elestica Decora olmakla birlikte bordo yapraklı hatta siyah kırmızıya yakın rengi bulunan Ficus Elestica Black Prince gibi diğer çeşitleri de vardır.

Kauçuk Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Kauçuk Ağacı ülkemizde doğal olarak yetişmez. Ancak süs bitkisi olarak iç mekanlarda bakılan bu bitkinin bakımı, dikimi yılın Mayıs- Haziran aylarında yapılır.

Kauçuk Ağacı Nerede Yetişir?

Kauçuk Ağacının vatanı esasında Asya Kıtasıdır. Malezya, Sri Lanka, Hindistan gibi ülkelerde bulunur. Fakat iç ve dış mekan dekorasyonlarında kullanılan Kauçuk Ağacının ülkemizde Akdeniz iklimine sahip bölgelerinde yetiştirildiği görülmektedir. Sahil kesiminde özellikle Kauçuk Ağaçları görülmektedir.

Kauçuk Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Bu ağacın çoğaltılması için dal kökleri suya konularak filizlendirilir ve yeni saksıya dikilir. Kesilmiş dal bölümünü hava ile temastan korumak gerekir. Bunun için kesilen bölümü mum ve benzeri maddelerle kapatmak gerekir.

Kauçuk Ağacı Yaprak Döker mi?

Kauçuk Ağacının özellikle kışın ısının düşmesi ile birlikte alt yaprakları sararır ve dökülür. Bu nedenle kışın sulamaya dikkate etmek gerekir. Oda ısısı 10-12 derecenin altına düşürmemelidir.

Kauçuk Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?

Salon bitkileri arasında bakımı en kolay bitkilerdendir. İri ve genellikle kalın yeşil yapraklı bu bitkinin uygun bir yere yerleştirilmesi gerekir. Az ışık alan ve düşük sıcaklıkta bir ortam ideal olur. Kauçuk ağacının hava akımına maruz bırakılmaması gerekir. Sulamaya dikkat edilmelidir. Fazla sulanmamalıdır. Toprak hafif kurumuşsa saksı altı sulaması yapılmalıdır. Toprağın yeşil yapraklı bitkiler için uygun olanlardan seçilmesi gerekir.

Kauçuk ağacının genç yaşlarda her yıl saksı değişimi yapılmalıdır. Daha sonra 2-3 yılda bir yapılması yeterli olacaktır. Fakat toprak yenilemesinin yılda bir kez yapılması zorunludur. Saksı değişim zamanı ise yılın Mayıs ile Haziran ayları arasındaki dönemdir. Geniş yapraklı Kauçuk ağacının yapraklarını zaman zaman yıkamak ve her zaman silmek önemlidir.

Kauçuk Ağacının Faydaları Nelerdir?

Salon bitkisi olarak Kauçuk Ağacının çok sevilmesinin birçok nedeni vardır. Bu ağacın bakım kolaylığı ve dayanıklılığı tercih sebebidir. Öte yandan yatak odasında bulundurulabilen bir bitkidir. Havadaki parçacıkları yok etme özelliğine sahip olduğu bildirilmektedir.

Kauçuk Ağacının Hastalıkları Nelerdir?

Sevilen salon bitkisi olan bu bitkinin başlıca hastalıları kök çürüklüğü, oluşan kurşuni küfler bilhassa kışın yaprak dökülmesidir. Kauçuk Ağacında kök kanseri de görülebilir. Bir diğer hastalık ise antraknoz olup, bitkinin düzenli bakımı ve takibi ile bunların önüne geçmek ya da zamanında müdahale etmek mümkündür.

Kauçuk Ağacı Ne işe Yarar Ve Nerelerde Kullanılır? Kauçuk Ağacının Kullanım Alanları

Kauçuk Ağacına adını da veren " kauçuk " maddesi bu ağacın kabuğu kesildiğinde akan bir sıvıdır. Bu sıvı beyaz ve süt benzeri bir sıvıdır. " Latex " adı verilen bu sıvı lastik imalatında kullanılır. Yani lastik ve kauçuk sünger üretiminde kullanılan bir maddedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu ağaç dış mekan dekorasyonunda bilhassa gölge verici bir ağaç olması sebebiyle çok tercih edilir. Isı değişimlerine dayanıklılığı, her mevsim yeşil yaprakları ve hoş görünümü ile pek sevilir ve tercih edilir.