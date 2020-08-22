Katre ne demek? Katre nedir? Katre TDK kelime anlamı

Katre kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Türkçede her ne kadar bulunsa dahi çok kullanılan bir kelime değildir. Ancak birçok farklı yazılı kaynaklarda eserlerde karşılaşılan kelimelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman Bu kelimenin karşılığı olarak, ‘damla’ anlamı öne çıkıyor.

Katre Ne Demek?

Son dönemlerde çok merak edilen ve anlamı öğrenilmeye çalışılan kelimeler arasında Katre geliyor. TDK üzerinden bakıldığı zaman Katre kelimesi, ‘damla’ şeklinde ifade edilmektedir. Bu anlamı ile beraber gündelik yaşamın içerisinde cümlede rahatlıkla kullanmak mümkün. Özellikle eski eserlerde ve pek çok yazılı kaynakta karşı karşıya geldiğini zaman, bu kelimenin anlamını bilerek değerlendirebilirsiniz.

Katre kelimesi aynı zamanda farklı bir anlama daha gelmektedir. O da, ‘gerdanlık’ şeklinde öne çıkıyor. Ancak bu anlamı çok fazla kullanılmamaktadır. Daha çok Damla anlamı ile beraber özellikle Arapçada sıkça kullanılan yaygın kelimeler arasında gelir. Fakat Türkçede geçmişten günümüze kadar ulaşmış olsa bile çok fazla kullanılan bir kelime olmadığını dile getirmek mümkün.

Hem şiir kitaplarında hem de belli başlı bazı romanlarda Katre kelimesi ile karşılaşmak mümkün. Böyle durumlarda Damla anlamı ile beraber cümleyi daha iyi biçimde idrak edebilir ve konuyu anlayabilirsiniz.