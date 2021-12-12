Katolik ile Ortodoks arasındaki fark nedir? Katolik ve Ortodoks farkı

Haberin Devamı

Katoliklik ve Ortodoks Hristiyanlık mezhepleridir. Temel prensip Hristiyanlık olmak üzere aralarında nüans farkları bulunmaktadır. Antik Hristiyan kilisesi inancı ve doktrini olarak kullanılmaktadır. Her iki mezhep de kendilerine Ortodoks Hristiyan demektedir. Her iki inancın birleşme çalışmaları yapılsa da henüz somut gelişmeler olmamıştır. Doğu ve Batı kiliseleri olarak 1054 yılında ayrıldığı bilinen iki mezhep arasında büyük farklar bulunmamaktadır.

Katolik Ve Ortodoks Arasındaki Fark Nedir?

Katolikler ve Ortodokslar Hristiyanlık mezhepleridir. Aralarında bilinen farklar;

Ortodokslarda kutsal Ruh sadece Baba’dan İsa aracılığıyla çıktığına inanılır.

Katoliklerde ise hem Baba hem Oğul’dan çıktığına inanılır.

Katolikler Papa’nın Tanrı’yı temsil ettiğine, hatadan muafiyetine inanır.

Ortodokslar ise karşı çıkarak, Peygamberlerin dahi hata yapabileceğine inanır.

Haberin Devamı

Ortodoks ve Protestanlar Tanrı’ya seven affedici gözüyle bakılır, Hz. İsa’nın affediciliği ön planda tutulur.

Katolikler de ise, Hukuku esas almaktadır. Tanrı, adildir. Doğru-yanlışı ayırt ederek gerektiğinde cezalandırandır.

Katolikler İsa’nın doğumunu 25 Aralık olarak kutlarken, Ortodokslar 6 ocakta kutlamaktadır.

Katolik Ve Ortodoks Farkı

Ortodokslarda halk idarede yer almaktadır. Patrik ve Baş Piskopos halk arasından seçilmektedir. Bu kural Türkiye’de uygulanmamaktadır.

Katoliklerde atama yukardan aşağıya yapılmaktadır.

Katoliklerde Rahiplerin evlenmesi yasaktır.

Ortodokslarda Rahip evlenebilmektedir.

Katoliklerde vaftiz uygulaması su serperek yapılırken,

Ortodokslarda ise tamamen suya daldırılarak vaftiz yapılmaktadır.

Katolikler ayinlerinde Latince kullanır, Ortodokslar ise Yunanca tercih etmektedir.